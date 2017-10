Pagan hermosillenses alto costo por fugas de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las fugas de agua son la constante en reportes de ciudadanos de todas las colonias, pues aunque se han implementado mecanismos para disminuirlas, gran parte de las tuberías ya rebasaron su vida útil, lo cual representa un alto costo para el Municipio.



De los 3 mil 100 kilómetros de tuberías de todos los diámetros que se encuentran distribuidas por toda la ciudad, cerca del 30% sobrepasa los 30 años de antigüedad, por lo que se ha convertido en uno de los factores principales para que surjan fugas.



El gerente de Distribución y Redes de Agua de Hermosillo, Jesús Gilberto Carrillo Rojas, explicó que al sobrepasar la vida útil, el material de las tuberías falla y la presión hace que falle, ocasionando la presencia de fugas.



"Un porcentaje alto ya rebasó su vida útil, eso abona que el material ya esté trabajado y la presión hace que falle, el aire es un enemigo para las tuberías, junto con el agua genera un fenómeno que busca la salida del aire", dijo.



Cada día la dependencia recibe un estimado de 70 reportes de fugas de agua, siendo colonias más antiguas, del Norte de la ciudad y la periferia, las de mayor incidencia.



Carrillo Rojas explicó que existen dos tipos de fugas, una es la de tubería principal o troncal que se encuentra en la calle, y la otra en toma domiciliaria o ramal, que es la que presenta mayores reportes.



"El primer tipo de fuga es el que se da en la tubería principal que está en la calle y le llamamos troncal, puede ir desde dos pulgadas y media hasta 36, aunque la mayoría ya son de cuatro pulgadas, aquí lleva más tiempo la reparación", detalló.



Altos costos



Las fugas ocasionan que cerca del 15% del agua no sea facturada, recalcó Carrillo Rojas, pues de 100 millones de metros cúbicos que se producen al año, entre 10 y 15 millones se desperdicia.



La reparación de estas fugas representa una de las cuestiones que genera mayores gastos a Aguah, pues cada mes se destinan cerca de 4 millones de pesos a este rubro.



"Reparar una toma cuesta en promedio 2 mil pesos, para reparar un troncal van desde los 5 a los 7 mil pesos, en función de los sueldos de las cuadrillas y el material", indicó.



Aunque una red de tuberías no puede ser hermética al 100% y las fugas siempre van a existir, Agua de Hermosillo ha implementado un mecanismo para regular la presión del agua en ciertos horarios.



En todo Hermosillo se encuentran 250 válvulas reguladoras de presión, que a partir de las 22:00 horas y hasta las 04:00 horas bajan la presión del agua en toda la ciudad para aminorar el desperdicio del vital líquido.



"Hemos trabajado muy fuerte con sectores hidrométricos, que es regular presiones para evitar, proteger y alargar la vida útil de esa tubería para que no falle y evitar fugas", agregó.



Tener una red con cero fugas es prácticamente imposible, recalcó, pues cambiar las tuberías por unas que no permitan la entrada del aire y así evitar fugas, costaría 10 veces más de lo que cuesta actualmente, además de que no garantiza la ausencia de fugas.



"Creemos que estamos en el camino correcto de seguir controlando las presiones con las 250 válvulas reguladoras, también pudiera ser un programa masivo de cambio de infraestructura, pero a veces no hay recursos suficientes", afirmó.



Para que las fugas en tomas domiciliarias se redujeran considerablemente, es necesario cambiar al menos de cinco mil a 10 mil tomas por año, de las cerca de 290 mil que existen.