Así es el amor en los tiempos de Facebook y WhatsApp

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Graciela se enamoró de Carlos en Hermosillo y él correspondió en esa relación. A ella la deshacía la simpatía de él. Luego de un tiempo juntos el joven debió partir a Asia a continuar sus estudios, ella se quedó aquí.



El trato a la distancia se tornó frío. A través de Facebook, ella comenzó a ver en las fotos y publicaciones que él tenía fuertes atenciones hacia otra chica de su nuevo entorno. Vinieron reclamos, discusiones y la relación concluyó.



En otro caso, Violeta era feliz pues recientemente se había casado con Mateo en una gran celebración y esperaba a su primer hijo. Una mañana el celular de él, que en ese momento se daba un baño, sonó insistentemente.



Ella pensando que era algo urgente lo tomó y en la pantalla los mensajes de WhatsApp fueron reveladores, pues una mujer le deseaba de forma amorosa que tuviera un excelente día. Llegaron los celos, los reclamos, la aceptación de la infidelidad y luego el divorcio.



Diversos estudios realizados en México y en otros países, han concluido en que las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp, potencian los celos en las relaciones de pareja que pueden, según la situación emocional de cada persona, desencadenar en hechos graves.



Un ejemplo es el de una joven de 22 años de edad, originaria de Guaymas, quien se quitó la vida luego de una discusión con su pareja porque él aceptó a otra mujer en Facebook, hecho con el que ella no estuvo de acuerdo.



EL PROBLEMA ES EL USO



Para expertos en siquiatría y en redes sociales, el problema no son estos instrumentos de comunicación originados en la era de la información, sino el uso que cada persona les da y la información que "sube" para alimentar esas plataformas.



"En parejas sucede mucho el tema de los celos inicialmente, desde un me gusta o un me encanta provoca, de alguna manera, problemas en las parejas, ¿por qué le diste un me gusta?, ¿por qué le diste un me encanta?



Pero no es culpa de la herramienta, de hecho no hay culpables cuando hay problemas, hay responsabilidades de cada persona, yo creo que más bien una relación se tiene que manejar a través de la confianza", explicó Rafael Alatorre, experto en manejo de Internet y redes sociales.



Existen distintos factores en las redes sociales que las vuelven complicadas, entre estos la interpretación que se le da de parte de la gente a lo que en ellas se publica. Hay demasiada información que las personas no alcanzan a interpretar, expuso.



"Las redes sociales juegan mucho con el ego de las personas, si observamos los muros de la gente en Facebook, ¿qué fotografías suben?, cuando están en un buen restaurante, en unas buenas vacaciones, lo que sube la gente son cosas de las que quieren presumir, darse importancia, nadie sube que está lavando su ropa", destacó.



¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS?



En una investigación realizada en 2011 por las investigadoras Sonja Utz y Camiel Beukeboom de la Universidad de Amsterdam, se encontró que el que uno de los dos integrantes de una pareja tuviera Facebook, provocaba en algún momento una situación de celos.



El análisis llamado "El papel de las redes sociales en las relaciones románticas: Efectos sobre los celos y la felicidad", señala que la información que suben las personas puede originar celos, especialmente en relaciones de larga distancia, cuando la pareja hace nuevos contactos en su ubicación distante.



Además, que la gente celosa, hecho que relacionan con la autoestima de cada persona, puede generar ansiedad por monitorear lo que su pareja sentimental está haciendo, lo que probaron como su principal hipótesis.



Hallaron que las relaciones pueden romperse por características de la personalidad, como los celos y las variables de relación tales como la confianza, compromiso e incertidumbre y que las mujeres y los individuos celosos muestran niveles más altos de celos relacionados con Facebook.



NUEVOS RETOS



Según el especialista en siquiatría Jorge Gatica Morales, los problemas de las parejas relacionados con el impacto en sus vidas de las redes sociales, supone nuevos retos para los expertos en salud mental, sicología y hasta para los sociólogos.



Si bien se han dado casos donde, originado por lo que hizo una parte de la pareja, la otra persona se ha hecho daño hasta llegar incluso al suicidio, las redes sociales no se consideran un detonante identificado para quitarse la vida o hacerse daño físico.



"Sin embargo, el hecho de ser impulsivo sí lo es, el que haya presencia de algún trastorno mental, por ejemplo en pacientes muy jóvenes hay trastornos de personalidad que potencian su impulsividad y ellos son considerados focos rojos", abundó.



La adicción de algunas personas a las redes sociales, dijo, sobrepasa a su pareja y es donde pueden ocurrir problemas, pero no se entiende que no son las redes sociales las causantes.



"El no tener un control adecuado con el tiempo que pasa uno en las redes sociales nos va inflando y eso a veces nos hace vulnerables a presentar trastornos de ansiedad y depresión que de no tratarse si puede terminar en hechos graves, como el suicidio", citó.



LOS CAMBIOS



El año pasado, las investigadoras Tania Rodríguez y Zeyda Rodríguez, de la Universidad de Guadalajara, realizaron con jóvenes la investigación "El amor y las nuevas tecnologías: Experiencias de comunicación y conflicto".



Ellas partieron de la hipótesis de que las tecnologías digitales favorecen cambios en el modelo del amor romántico al cambiar el significado de la presencia de la pareja y de darse tiempo para el otro, crean nuevas exigencias de comunicación amorosa y generan la necesidad de conocer las relaciones de la contraparte.



Encontraron que hoy las parejas consideran como necesario publicar en Facebook que están "en una relación" o "comprometidos", que funciona como un reconocimiento público de los contactos y a la vez un anuncio que exhibe la propiedad sobre la pareja.



Si bien hace algunos años la prueba de amor entre una pareja era la relación carnal, hoy lo supone la contraseña de las cuentas de redes sociales, pues se identifica una necesidad creciente de saber qué actividades realiza y con quién se relaciona la pareja.