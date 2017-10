Divide opiniones renta de carpas en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Visitantes de Bahía de Kino tienen opiniones divididas en cuanto a la renta de las carpas ubicadas en la playa, específicamente por los costos que varían entre los 100 y los 200 pesos, pero no por su ubicación ni porque no estén reguladas.



"200 pesos me parece caro, el servicio está bien, pero creo que deberían dar mayor mantenimiento a las estructuras", expuso Jesús Valle, un visitante de Bahía de Kino.



"Ya de estas dos carpas que rentamos son 400 pesos y pues ya no está tan bien", señaló.



"A nosotros nos costó 150 la renta por todo el día; creo que sí está muy bien, porque el chico que la renta nos dijo que podíamos ir a comer y volver sin problema, porque en otros lugares te obligan a consumir lo que ellos venden", comentó Omar Crisóstomo.



LES FALTA UNA FIRMA



"Nosotros fuimos a Semarnat y sacamos todo lo del permiso", afirmó Aurora Ballardo, carpera, "lo único que nos falta es una firma del Comisario.



"Nosotros estamos en la mejor disposición de pagarlo, porque no le estamos haciendo daño a nadie ni estamos robando; esto lo hacemos por la familia, yo tengo a dos discapacitados en casa, ¿es pecado trabajar honradamente?", dijo.



Los carperos afirmaron que en un inicio ellos se colocaban a 20 metros de distancia de la playa, como lo indica la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pero que con la construcción de las palapas del Comité de Desarrollo Comunitario de Bahía de Kino, ellos debieron desplazarse unos metros más al frente, entre 10 y 12 metros de la orilla.



Pidieron comprensión ante su situación, puesto que la temporada está por terminar y se quedarán sin sustento.



"La temporada ya va a terminar, dijo Teresa Vásquez, "ahorita ya llega la gente y le decimos que 100 pesos nomás, no hay de otra".