Autoridades y carperos de Kino aún sin acuerdos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

‘Carperos’ de Bahía de Kino sostienen que han tenido reuniones con el Comisario de Bahía de Kino, Noé Bustamante, pero que no han logrado llegar a a ningún acuerdo.



La renta de carpas, afirmaron, para ellos es una fuente de autoempleo que hace frente a la falta de trabajo en la zona.



"Con estas carpas no todo es quejas; también hay cosas buenas, porque en tiempo bueno, le damos empleo a dos o tres personas por cada dueño (de un grupo de carpas), así generamos un poco de trabajo, porque aquí no hay", dijo Gustavo Olea, carpero.



MÁS DE 100



En un recorrido hecho por EL IMPARCIAL en la zona, se contabilizaron cerca de 120 carpas distribuidas en las distintas bocacalles de la avenida Mar de Cortés, que desembocan en la playa, unidades que están establecidas a unos 10 o 12 metros de la orilla.



Dichas carpas son todas propiedad de particulares, con dueños que ostentan grupos que oscilan entre las 10 y las 20 unidades.