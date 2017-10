Alertan por conflictos de pareja desatados por "redes"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los divorcios a causa del uso de redes sociales en parejas sonorenses son comunes en el Estado, manifestó Eduardo González Domínguez, juez Primero de lo Familiar, aunque no hay aún estadísticas sobre el número de casos.



Es usual que durante los juicios de disolución de matrimonios, las partes involucradas muestren capturas de pantallas de alguna red social para demostrar una posible infidelidad, destacó.



Las redes sociales, como Facebook y WhatsApp no sólo son causa de divorcios, o de rompimiento de noviazgos y amistades, sino que su uso incorrecto ha llegado a provocar suicidios, como ocurrió recientemente con una joven en Guaymas.



SON SÓLO UN INSTRUMENTO



Expertos en siquiatría y en redes sociales e Internet, coinciden en que estas nuevas formas de crear sociedad son sólo instrumentos y es responsabilidad de los usuarios la información que colocan en ellas para compartir, y el uso que les dan.



Pero diversos estudios realizados en México y a nivel internacional, señalan que en cuestiones de pareja las redes sociales, especialmente Facebook, potencia, generalmente a la alza, los celos de uno o ambos integrantes de la relación.



LE PROHÍBE AMISTADES VIRTUALES



El año pasado Edith consiguió un empleo luego de que su segundo hijo tuvo edad para ir al preescolar. Por su carácter afable hizo pronto buenos compañeros y la situación de su muro en Facebook cambió, pero no fue del gusto de Luis.



De fotos familiares, con sus hijos y su pareja, ahora había fotos con amigas y compañeros de trabajo, lo que puso inquieto y celoso a su marido quien comenzó por prohibirle la amistad virtual de compañeros de trabajo, especialmente varones.



Los problemas crecieron en un año. Según Edith no hay motivos para que Luis se muestre así. Él se ha ido dos veces de la casa, y regresa pero las cosas no mejoran en su relación por lo que ella ha pensado en el divorcio, como una solución.