Piden más seguridad en Altares

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un área peligrosa tanto para los habitantes como para las viviendas, es como catalogan los residentes a la colonia Altares, debido al gran número de actos delictivos que se registran de manera constante.



Luego de un robo, el cual se presume ocurrió alrededor de la una de la mañana de ayer de acuerdo a declaraciones de vecinos, los habitantes en el sector demandan mayor presencia policíaca.



"Es un área muy peligrosa donde a cada rato hay asaltos, principalmente en las calles donde están los predios llenos de maleza y que hay casas abandonadas, también en los callejones", acentuó Manuel, quien prefirió omitir sus apellidos para evitar represalias.



Expuso que los residentes viven con temor a ser víctimas directas de estos delitos o de llegar a sus viviendas y encontrarlas vacías, pues aunque alguien pudiera darse cuenta, saben que no hablarán por miedo a una venganza por parte de los delincuentes.



"Afortunadamente en mi casa no se han metido, pero sí me entero de que le robaron a la de enseguida, al de enfrente o al que se dio cuenta que se metieron con el vecino. Por eso es mejor quedarse callado, ya no se sabe qué reacción tendrá el malandro", agregó el jefe de familia.



Fue durante la mañana de ayer cuando se registró el robo de una puerta periférica, construida de metal y malla ciclónica, con grandes dimensiones y difícil de transportar, por lo que los afectados decidieron interponer una denuncia formal.



"No se metieron, sólo se robaron la puerta de entrada, de 2 metros de ancho y muy alta, está muy raro. Hablamos a la Policía y vamos a poner la demanda que corresponde", agregó el perjudicado.