Convierten canal en un basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran cantidad de maleza esconde un basurero clandestino ubicado en el canal de la calle Bogavante y Cactus, en la colonia Palo Verde Indeur, reportaron vecinos, quienes señalan que no aguantan el hedor que despide.



Mónica Corral Niebla, vecina de la calle Cactus, comentó que son algunos de los vecinos quienes depositan basura en el lugar o pagan para que "cholos" tiren los desperdicios en el sitio.



"Los vecinos la tiran ahí, a veces les pagan a los cholos para que tiren basura ahí, y es que aprovechan que va lleno el arroyo con agua para echarle basura porque saben que la corriente se la lleva", aseguró.



Otra de las vecinas comentó que hay ocasiones en las que llegan a correr a personas en sus vehículos que tratan de tirar basura en el sitio, pues los desechos ayudan a la proliferación de fauna nociva.



"Cuando vienen carros les decimos que no tiren basura, y se van pero a la noche vuelven; la verdad ya estamos cansados de decirle a la gente que no tiren y luego no nos hacen caso.



"Hay muchas arañas, hasta víboras han salido ahí, es un animalero", afirmó María Teresa Valenzuela, vecina de la calle Bogavante.



Ante la situación, vecinas de la colonia Palo Verde Indeur solicitaron al Ayuntamiento que sea cercado el lugar para evitar que los mismos habitantes de la zona tomen como basurero el canal.