Abundan el graffiti y maleza alrededor de una vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran cantidad de graffiti y maleza en los alrededores se encuentra una casa ubicada en la calle Mote Horeb, entre Jerusalén y Eucalipto, en la colonia Los Olivos, donde vecinos reportaron que poco a poco los garabatos empezaron a adornar las paredes del inmueble.



Un vecino del sitio, quien prefirió omitir su nombre, comentó que aunque el lugar tiene dueños, no se atiende de manera adecuada ya que hay grandes cantidades de maleza en las banquetas.



"Hace rato que los vagos con latas de pintura empezaron a rayar las paredes de la casa y pues sí da mala imagen a la calle, y luego la maleza crece mucho en la banqueta y es que ahí antes era una tienda, pero ya tiene rato que los dueños se cambiaron a otro lugar", aseguró.



El inmueble se encuentra totalmente sellado y el vecino de calle Eucalipto comentó que no representa ningún peligro para los habitantes del sector, y que tan sólo desean que la maleza sea removida del sitio.



"La casa no da problemas, pero la maleza que hay alrededor hay veces que salen animales y pues le tenemos que sacar la vuelta a la banqueta, pero no hay más que preocuparse por eso", mencionó.



El vecino solicitó a los dueños del predio la limpieza de la maleza, la cual está generando animales ponzoñosos y ha provocado que algunos de los peatones traten de evadir las plantas del sitio.