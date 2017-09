Cuenta CAME 13 con 26 espacios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Autoridades del CAME 13, ubicado en la colonia Jardines, invitan a padres de familia para que inscriban a sus hijos, de edad maternal a preescolar, ya que aún cuentan con 26 espacios disponibles para niños de condición especial.



Shaida Esparza, trabajadora social del Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) 13, comentó que en el sitio se realizan diferentes actividades de estimulación para los pequeños con discapacidades.



"Todos los niños que tenemos desde que están en lactantes, realizan las actividades de viernes lúdicos que consisten en que los niños convivan y hagan actividades.



"Los niños de maternal salen en sus carriolas y los llevamos a que exploren y convivan, igual que con los niños de preescolar para que reconozcan el ambiente y las diferentes texturas; también trabajamos en lo que es la terapia física", aseguró.



CAME 13 hasta el momento se encuentra con 26 espacios disponibles, por lo que Shaida Esparza invitó a los padres de familia a informarse más de lo que realizan en la institución.



"Hace falta la mitad de la población de la escuela para que esté completa, han venido muy pocas mamás; hay mucha desinformación de lo que es CAME 13, muchas personas no saben que desde la lactancia los niños pueden recibir estimulación temprana".



Si desea saber más de los procesos de inscripción puede acudir a Ignacio Manuel Altamirano, entre Dr. Domingo Olivares y Simón Bley, en la colonia Jardines.



También puede comunicarse al 6622 334720 con Shaida Esparza o bien visitar la página de Facebook CAME No. 13 "Profesora María del Carmen Álvarez Figueroa".