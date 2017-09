Alarma el supuesto asalto a un camión

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Como válido ante la organización Vigilantes de Transporte se tomó el reporte realizado por dos personas a través de redes sociales, donde aseguran que ocurrió un asalto a usuarios de la línea 10 del transporte urbano.



Según lo relatado por ambas personas en distintos videos difundidos en la red, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando las personas viajaban a bordo de una unidad de la línea 10 Caturegli, en el sector Norponiente de Hermosillo.



"Fueron cuatro plomazos los que aventaron, ahí quedaron los hoyitos y el chofer no supo ni qué hacer, sino que yo y otra señora le gritamos ‘vámonos de aquí, compa, prende el camión’, porque lo habían apagado y se quiso parar en la gasolinera de Quiroga y Progreso.



"Y pues todo mundo viendo a los niños, fue pura chiripada que no le pegaran a nadie un plomazo, fue muy feo, todo mundo gritó y los chamacos, todos se quisieron ir para atrás a tirarse al suelo", relató uno de los ciudadanos que iban a bordo del camión.



Alfonso López Villa, representante de Vigilantes de Transporte, puntualizó que es la primera vez, en lo que va del año, que se registra un acto delictivo en contra de los usuarios, pues en ocasiones anteriores sólo se llevaban la caja de efectivo.



"Habían parado (los robos de cajas) cuando implementaron el ‘Policía a Bordo’, estaba funcionando muy bien y no sabemos por qué lo quitaron. Pedí información y no hemos tenido una respuesta de las autoridades", acentuó.



En cuanto al caso del presunto asalto del miércoles, externó que las autoridades tampoco lo han confirmado y que un factor podría ser la falta de denuncia por parte de los ciudadanos sobre el hecho.



"Nosotros vamos a seguir investigando para ver qué es lo que pasó, pero el que debe poner una denuncia es el asaltado", agregó López Villa.



Autoridades indicaron que no se recibió ningún reporte sobre el hecho difundido a través de redes sociales.