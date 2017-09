Reto Sonora abre oportunidad para jóvenes emprendedores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de mil 200 jóvenes universitarios acudieron al lanzamiento de la convocatoria Reto Sonora: Innovación Energética, impulsado por la asociación Energía Sonora.



Antonio Astiazarán, líder de la asociación, indicó que el objetivo de este evento es que los ciudadanos paguen menos dinero en sus recibos de luz por medio de proyectos de mentes jóvenes, mismos que serán impulsados con apoyo de la sociedad.



De las personas que se registren en la convocatoria, se elegirá solamente a cinco equipos ganadores -de dos personas cada uno- para viajar a Silicon Valley por aproximadamente ocho días, para desarrollar sus ideas.



Esto, manifestó, para convertir sus proyectos en modelos de negocio a futuro.



Los emprendedores viajarán con todos los gastos pagados, detalló Astiazarán, y podrán convivir con especialistas.



"Lo que queremos en Silicon Valley es que los jóvenes conozcan casos de éxito, cosas que hayan sido innovadoras tanto en la parte tecnológica como en eficiencia energética. Tenemos citas concertadas con Tesla y Google, entre otras", indicó.



COMPARTEN EXPERIENCIA



Dentro del evento se llevó a cabo el Foro de Emprendedores, en el que cuatro jóvenes mexicanos dieron a conocer sus historias de éxito.



El primer expositor fue Mauricio Bonilla, fundador de Innovaqua, proyecto que consiste en la producción de agua solamente con la humedad del ambiente.



En su charla destacó la importancia de poner el nombre de investigadores y empresarios en alto, debido a que los mexicanos son poco reconocidos por sus proyectos, a diferencia de otros países.



"La innovación necesita caras; yo los invito a que se quiten el miedo y le den una cara a sus proyectos, esto es lo que el País necesita", exhortó el joven sonorense.



Guillermo Garzam, de StartUp México -plataforma que cuyo objetivo es impulsar proyectos de jóvenes mexicanos-, alentó a los estudiantes a no temer innovar, para lo que es necesario tener el conocimiento y las herramientas adecuadas.



ACONSEJAN PERSEVERANCIA



Las experiencias -positivas y negativas- de estos jóvenes talentosos, según compartieron, los ayudaron a darse cuenta de lo importante que es mantener los pies en la tierra.



"Cuando vean unos tenis rojos, recuerden la importancia que es tener los pies en la tierra; yo siempre uso zapatos rojos y es un recordatorio", manifestó Daniel Gómez, fundador de Solben, una empresa en la que se desarrollan tecnologías para la generación de biocombustibles y energías sustentables.



Finalmente, Adolfo Cano, creador de Cultura Colectiva, destacó la importancia de las negativas que a veces da la vida, las cuales llevan a cosas mejores si se es perseverante.



"Es necesario que sigan intentando, por más no que les digan y por más veces que piensen que no se pueden lograr las cosas, sí se puede", puntualizó.