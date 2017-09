Avanza Hermosillo en disciplina financiera, aseguran

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Con una calificación de 8 en la cuenta pública 2016, el ayuntamiento de Hermosillo es el municipio que más avanzó respecto del ejercicio 2015, que correspondió a la anterior administración y que cerró con apenas 6.9 y aun cuando no es la calificación más alta de los cinco municipios más grandes, sí ocupa el primer lugar en puntos escalados, se informó a través de un comunicado.



En esta cuenta 2016 Hermosillo destaca por haber obtenido 10 de calificación en los tres rubros más importantes: Disciplina financiera, Cumplimiento de Metas y Eficiencia en la aplicación de recursos federales, se detalla en el documento, que son los renglones que si se reprueban pueden vincularse en un momento dado con temas de daño patrimonial o desvíos, y en ellos se alcanzó el puntaje máximo.



Así lo revela el informe de resultados de las Cuentas Públicas que entregó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al Congreso local y cuyo detalle dio a conocer la diputada Flor Ayala Robles Linares, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda de la LXI legislatura.



MAYOR AVANCE DESDE 2004



El ejercicio 2016 subió once puntos respecto al anterior; este es el mayor avance de un ejercicio fiscal a otro que registra Hermosillo desde 2004, por lo que puede considerarse el mejor desempeño al lograr subir los indicadores en esta proporción, se destacó en el boletín.



La calificación de Hermosillo se vio afectada por el rubro de deuda y el de inversión pública per cápita, lo que se relaciona con el estado financiero que la actual administración recibió, se explicó en el comunicado, con pasivos muy elevados, y con una disminución en fondos y participaciones federales; es decir, hay menos pesos invertidos por habitante, porque han ingresado menos recursos de la Federación para obra pública, seguridad, etcétera.