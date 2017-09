Irá MC a 2018 sin alianzas en Sonora, afirman

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Más que un frente electoral, la propuesta de su partido es un frente ciudadano que privilegia la construcción de un proyecto de Nación y un Gobierno de coalición para los próximos seis años, manifestó el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos León García.



Ya se promueve una agenda anticorrupción en los Congresos, se indicó en un comunicado, al igual que la eliminación del fuero y lograr un cambio de régimen en el País.



Tras refrendar la postura del MC en Sonora dada a conocer por su coordinadora estatal, María Dolores del Río Sánchez, el legislador recordó que informó a medios de comunicación de la entidad sobre el objetivo del Frente Ciudadano por México.



Los puntos a destacar, recordó, son aclarar que no es un frente electoral, y que MC no se está sumando a ningún partido. Además, la necesidad de cambiar al sistema que permite la corrupción y la impunidad, agregó, lo cual únicamente se puede lograr con la unión de todos.



El frente, indicó León García, está concebido en términos de lo federal, y añadió que en Sonora se ha avanzado en la construcción de un auténtico proyecto ciudadano en el que la gente participa y un ejemplo de ello es la agenda legislativa.



El legislador manifestó que esa iniciativa fue presentada hace ya algunos meses y aún no ha sido discutida por el resto de legisladores, por lo que aprovechó para hacer una nueva invitación a sus compañeros para abordar el tema.