"Pegan" fugas en hogares a recibos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son las fugas imperceptibles en el hogar la principal causa para que se presenten mediciones irregulares en la lectura del consumo de agua, explicó Ignacio Peinado, representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo A.C.



Luego de que algunos usuarios se quejaran en redes sociales por la aparición en sus hogares de una notificación que indicaba un cobro que llegaba incluso a triplicar el consumo habitual, Peinado hizo algunas recomendaciones.



"Es bueno recibir estas notificaciones, para que el usuario se dé a la tarea de indagar qué sucede antes de que se le acumulen los recibos, porque si no, llega un momento en que se convierten en una bola de nieve y simplemente se vuelven impagables", dijo.



"El 90% de las fugas está en los baños", explicó Peinado, "a veces se queda atorado el ‘sapito’ y por ahí se está yendo el agua, hay muchos detallitos allí; si no los encontramos, quiere decir que es una fuga interna: No la veo, no la oigo, sin embargo el medidor la registra".



Para esto, es importante que los usuarios presten atención a los medidores del servicio, pues si alguna de las agujas gira sin que alguien esté consumiendo agua en la vivienda, estarían frente al principal signo de una fuga.



Es importante verificar que el número de serie del medidor que se ubica en su tapa coincida con el que aparece en el recibo, al igual que los números móviles que indican la lectura; de no ubicar un error en estos puntos, el usuario deberá reportar las fallas de inmediato.



"Son elementos que nos permiten estar conscientes de lo que está llegando por si hay una omisión, en ese caso debe reportarse inmediatamente para que se corrija, esto para evitar un perjuicio económico porque, a fin de cuentas, pega en el bolsillo", concluyó.