Ángel disfruta leer y jugar con la pelota

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ángel pasa las tardes de vacaciones repasando sus libros de primaria: Los de lecturas, que son sus favoritos, son el pretexto para viajar a aquellos lejanos lugares y ser el protagonista de los cuentos por los que entre hojas se pasea.



"Sí me gusta mucho leer", dijo Ángel Eduardo Acuña Verdugo, de 9 años, "también jugar a aventarnos pelotazos. Para entrar a la escuela… ¡ay, me falta todo, todo! La mochila, los lápices y los cuadernos", explicó mientras enumeraba con los dedos.



Ángel es un niño que vive en la colonia La Metalera con su mamá enferma, su hermana mayor y su abuelita Hilda Verdugo Esquer, quien con mucho esfuerzo mantiene a la familia vendiendo dulces y botanas en un pequeño puesto en casa.



Para llevarlo a la escuela, Hilda debe cerrar la tiendita que le da recursos para "salir al día" y cruzar las vías del tren tomándolo de la mano, porque Ángel, quien desde pequeño tiene problemas para caminar, suele caerse en cualquier descuido.



"Ángel está muy bien en la escuela, pasó con 9.2 a cuarto año, pero a veces no quiere ir porque le hacen mucha ‘carrilla’ o ‘bullying’, como le dicen… porque tiene sus piecitos chuecos", narró la abuela.



Antes usaba aparatos, contó Hilda, pero al crecer dejaron de quedarle y su problema ha vuelto a desmejorar; ahora necesita un par de zapatos ortopédicos que le ayuden a remediarlo pronto.



Si usted desea apoyar a Ángel, puede colaborar con la Campaña Dona Útiles Escolares de EL IMPARCIAL y traer sus donativos a las oficinas de esta Casa Editorial, ubicada en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro; lo recaudado gracias a su valioso apoyo se entregará a los niños a partir del 14 de agosto.