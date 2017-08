Planean iniciar reparación de rampa el próximo viernes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo viernes podrían iniciar los trabajos para reparar la rampa para botado de embarcaciones menores del lugar, informó Filiberto Vargas Moreno, gerente del Club Deportivo de Bahía de Kino.



Detalló que la petición de recursos se acordó desde hace unos 15 días, luego de que la empresa constructora concluyó con sus labores.



En la Playa Esthela edificó desde el pasado 22 de mayo una rampa con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), gestionados por la Conapesca, luego de que en 2014 resultó dañada con el paso del huracán "Odile" por la zona.



Habitantes de Bahía de Kino propietarios de yates y pescadores ribereños que utilizan pangas para realizar su labor, concluyeron que la rampa no tenía las medidas necesarias para su uso y que podría dañar los botes.



Los alrededor de 233 mil pesos que costará la reconstrucción de la pendiente, continuó Vargas Moreno, se utilizarán para recuperar agua sobre la rampa mediante la construcción de unos ocho o 10 metros más de concreto dentro del agua.



Expuso que la obra, cuya reconstrucción concluyó a mediados del mes de julio, quedó unos 60 centímetros más alta de como estaba antes de ser arrasada por el fenómeno meteorológico y no se alcanzan los dos metros de agua requeridos para que no se golpeen los botes al hacerlos al mar.



TUVIERON REUNIONES



La reparación de la rampa de botado en Bahía de Kino estará a cargo de prestadores de servicios y residentes americanos en esta localidad, aseguró el director de Turismo Municipal, Eduardo Lemmen Meyer.



La rampa construida con recursos de Conapesca y que sufrió afectaciones en 2014 con el huracán Odile, fue reportada con irregularidades en sus reparaciones por habitantes, turistas y comerciantes de la zona.



Eduardo Lemmen Meyer mencionó que se sostuvieron reuniones con habitantes y usuarios de esta rampa ubicada en Playa Estela para buscar recursos aportados por los mismos usuarios para la reparación de la misma.