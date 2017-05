Es importante tener seguro de auto

(GH)

Actualmente, contar con un seguro automotriz es algo imprescindible. Hoy en día los vehículos de última generación están cada vez más equipados, cuentan con nuevos sistemas de seguridad como GPS, auto encendido/apagado, alarmas, bolsas de aire, frenos de disco, entre otros.A pesar de estas nuevas herramientas, desafortunadamente no estamos exentos a algún tipo de siniestro que pueda implicar un daño al vehículo, pasajeros, daño a terceros o hasta la perdida total del bien. Las cifras de accidentes y fallecimientos por esta causa, aumentan considerablemente cada año en México.Si aún no lo tienes, es muy importante que consideres adquirir un seguro para auto lo más pronto posible, pues no solo te protege contra cualquier imprevisto, sino que además te ofrece diferentes opciones y te respalda a ti y a tu patrimonio, cuidando tu economía.Antes de elegir un seguro de auto , hay que tomar en cuenta ciertos factores y criterios, entre los principales destacan el comparar varias aseguradoras, tanto en precios como en lo que te ofrecen y no dejarte llevar por la primera opción. Otro de los factores a tomar en cuenta es revisar la calidad de lo que te están ofreciendo, la cobertura de sus planes y la atención que brindan a sus clientes.En aseguromiauto, contamos con planes de seguro que se adapten a las necesidades de los usuarios, esto en beneficio a sus expectativas y de la utilización del coche. Podemos contar con tres tipos de seguro para tu auto, cada uno contiene ciertos beneficios que podrán respaldarte ante estas situaciones.Este tipo de seguro ampara los daños ocasionados y perdidas materiales de terceras personas. Es uno de los seguros considerado como obligatorio para algunos estados, además de que evita muchos problemas al causante del accidente, como de las personas afectadas.Este seguro se encarga de cubrir la atención y gastos médicos de las personas lesionadas en el incidente, tanto para el conductor del vehículo como para la victima del accidente. Además incluye cobertura del bien, en caso de robo.Este seguro es el más amplio y el más recomendado, pues tiene la capacidad de cubrir todos los riesgos y daños que se puedan ocasionar en un accidente de vehículo. Es valido para cualquier siniestro que el bien pueda presentar, brinda la atención necesaria a las personas lesionadas, así como también cobertura en caso de robo del vehículo.Hoy en día, obtener un seguro para auto es mucho más fácil, seguro y cómodo, pues puedes realizar la compra desde la comodidad de tu hogar, esto gracias a la llegada del Internet y los compradores de seguros. A través de nuestra plataforma, puedes solicitar una cotización de un seguro para tu vehículo y elegir el que más se adapte a tus necesidades.Además, con esta opción tan práctica de realizar tu compra, obtienes tu póliza de forma inmediata y desde la comidad de tu hogar, así como evitar el pago de alguna comisión a algún agente intermediario, pues se esta realizando mediante una compra directa, lo que podría resultar en un seguro mucho más económico.