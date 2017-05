Crece Miguel Alemán en población y problemas

información relacionada 'Golpean' problemas a Miguel Alemán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La mirada de Ángel era triste, su actitud quieta y callada, contrastaba a la de otros días, cuando era un niño travieso y juguetón, se veía realmente mal, necesitaba un antibiótico, pero no había.



En los brazos de su madre, el pequeño de un año y tres meses de edad llegó a las 5:30 de la mañana al Centro de Salud del Poblado Miguel Alemán; casi siete horas después salieron del lugar, sin la amoxicilina que le recetaron y sin dinero para adquirirla.



“Nomás había paracetamol, no hay medicinas, quedamos en las mismas, no la vamos a poder comprar hasta que le paguen a mi esposo y no hemos ni desayunado porque llegamos muy temprano”, platicó.



Marcela, mamá de Ángel, explicó que su hijo tenía una fuerte infección en el estómago porque días antes, por un descuido, ingirió excremento de perro, lo que le provocó diarrea y fiebre.



Ella, su esposo y otros miembros de su familia viven del jornal, es decir, del trabajo en los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo.



Si el dinero se les termina entre semana deben recurrir a pedir fiado en la tienda y no siempre tienen crédito; viven en una cuartería donde pagan una renta cara para lo que ganan y al marido de Marcela lo han herido dos veces en asaltos.



En su vida cotidiana, la familia de Marcela padece los problemas que sufren gran parte de los habitantes de esta localidad derivados de las condiciones de pobreza, salud, desnutrición, empleo e inseguridad pública.



Forman parte de los 40 mil habitantes que según estima el ayuntamiento de Hermosillo tiene la comisaría Miguel Alemán, conocido también como La Doce, ubicado a 65 kilómetros de la ciudad.



CADA VEZ SON MÁS



El crecimiento demográfico reportado para esta localidad es alto y las tasas de crecimiento de la población rebasan a las de la capital y a las del Estado.



Entre el año 2000 y 2010, los habitantes de la comisaría Miguel Alemán pasaron de 22 mil 505 a 30 mil 869.



Entre 2005 y 2010 la tasa promedio anual de crecimiento de la población fue de 3.9% y en ese mismo porcentaje se estima el incremento anual entre 2010 y 2017, superior a la nacional y de Sonora, que están apenas cercanas al 2%.

La Costa de Hermosillo era un sitio de paso para trabajadores agrícolas de estados del Sur del País, que desde hace 30 años llegaron a la zona para laborar en los campos agrícolas y luego continuar en Baja California, explicó Germán Palafox Moyers, economista de la Universidad de Sonora.



Sin embargo, desde hace dos décadas comenzaron a asentarse en la localidad, explica el académico, quien ha realizado estudios de corte económico y social sobre el Poblado Miguel Alemán.



Señala que hay población en esta comunidad que no cuenta con la atención de las necesidades y de sus derechos más elementales, por lo que falta tomar acciones.



De acuerdo con Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan) de Hermosillo, estas altas tasas de crecimiento inciden de manera negativa en los servicios públicos y en la calidad de las viviendas.



El análisis confirma que existe hacinamiento en viviendas en 20 de las 40 áreas geográficas básicas en que el Inegi dividió al Poblado, donde las viviendas son de apenas dos cuartos y el número de habitantes es igual o mayor a cinco personas.



Un 95.3% de las viviendas cuentan con piso de tierra y 34% del total tienen techos de cartón y si bien en la mayoría hay energía y agua potable es por tomas clandestinas.



INSEGURIDAD



A las carencias con las que sobreviven los costeños se suma el problema de la inseguridad y aunque no hay datos específicos sobre los delitos graves que se cometen en la zona, Francisco Laborín Álvarez, investigador del CIAD, afirmó que el tema se ha complicado.



“La inseguridad hoy se exacerba porque tenemos mayor cantidad de jóvenes, de adolescentes, que al no tener trabajo ni otras oportunidades y drogas ilícitas a su disponibilidad, acrecientan el problema y hay situaciones de riesgo en todo sentido”, explicó.



Prueba de la inseguridad es que la Comisaría encabeza las cifras de robo a casa habitación y comercio en Hermosillo, según la información disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.



“Hay mucha drogadicción, muchos tiraderos descarados, por la orilla de la carretera pasan las motitos pitando, pasan los carros vendiendo, muy descarado el asunto”, manifestó Alex, un joven de 24 años, habitante de La Doce.



En 2016 en un taller mecánico ubicado a la orilla de la carretera, un comando mató a siete hombres, hecho que las autoridades calificaron como atípico para la entidad.

Investigadores y académicos coinciden en que hay una falta de atención de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, que no han implementado programas permanentes ante los problemas que van en aumento.



“Creo que amerita una solución desde dentro de la comunidad misma, ellos identifican y reconocen los problemas y son quienes participan en la resolución de los mismos”, expuso Francisco Ceballos Fernández, sociólogo de la Unison.



Mañana: Salud, un gran reto.