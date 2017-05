¡Creatividad y diversión!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando estaba pequeña Nora Duarte Taddei realizaba manualidades con sus abuelas en el pueblo de Soyopa y desde hace 15 años se ha dedicado a elaborar diferentes muñecas como monas de trapo para guardar bolsas, bailarinas, Fridas, hasta llegar a las personalizadas.



Nora cuida cada detalle de las muñecas, por eso realiza pieza por pieza para que sean movibles, cose a mano y máquina cada detalle, además utiliza pinturas acrílicas para realizar la cara y dependiendo del pedido el pelo será de estambre o parte de peluca.



"Me piden muñecas personalizadas parecidas a sus hijas o sobrinas y me baso en la fotografía, trato de resaltar la característica más fuerte del rostro; esto me apasiona es una terapia ocupacional para mí, por eso pongo toda mi dedicación" expresó Duarte Taddei.



Para realizar sus creaciones tarda alrededor de tres días y estas se han ido colocando en el gusto de las personas, por lo que ha recibido pedidos de otros estados y Texas, lo que le ha animado a seguir esforzándose.