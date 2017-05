Ceden ante al paso del tiempo antiguas casas del Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por 57 años, la familia Pasillas Barrón ha vivido en una de las casas antiguas del Centro de la ciudad, donde las pocas edificaciones que quedan están hechas con barro y ladrillo.



Víctor Pasillas Barrón, de 54 años, señaló que poco a poco la casa se ha ido deteriorando debido a que autoridades le han comentado que no puede realizar las adecuaciones necesarias en su vivienda.



"El techo de mi casa se está cayendo, arriba tengo una bodega y no hemos podido hacer alguna reparación porque es un lugar histórico, nos cobran mucho dinero para que podamos mejorar las condiciones de la casa", comentó.



Paredes gastadas, techos casi al borde del colapso, marcos de puertas desgastadas por los años, así como las vigas que sostienen los techos representan un peligro para quienes aún viven en estos lugares.



Según el propietario, la vivienda tiene alrededor de 102 años de antigüedad, anteriormente había sido taller automotriz o algún otro negocio, actualmente es una casa y taller de reparación de calzado.



"Hay muchas casas que ya se están cayendo de lo viejas que están, los propietarios se han ido porque no los dejan modificar las viviendas, ni derrumbarlas", dijo.



AÑOS DE HISTORIA



Por la calle Guerrero casi esquina con Niños Héroes se pueden apreciar lotes baldíos que alguna vez fueron bellas casas de adobe, mientras que algunas aún cuentan con parte de su estructura pero se encuentran vandalizadas o deterioradas por el paso de los años.



Según reportes de vecinos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Sonora les tiene prohibido el modificar dichos espacios sin contar con la documentación correspondiente para hacerlo.



"Hemos buscado la manera de hacer mejorías pero es mucho dinero lo que nos cobran, miles y miles de pesos que no tenemos pero nos urge hacer las modificaciones porque está muy peligroso el vivir en un lugar así", manifestó un residente.



Algunas otras casas no han corrido con la misma suerte, debido a que sus paredes y techos han colapsado y estas han servido de refugio para personas en situación de calle y ladrones del sector, afirman los vecinos.



A pesar de su situación de abandono en algunos de ellos aún llega el cobro de los servicios básicos, recibos que se encuentran pegados en las viejas puertas de madera o en las paredes que muestran el material con el que están hechas.



ÁREA PROTEGIDA



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Moreno Ríos apuntó que según el artículo 34 del Reglamento de Construcción Municipal no cuentan con facultad de realizar alguna acción, sólo de forma preventiva expidiendo documentación que señale que los habitantes del lugar se encuentran en riesgo.



"Dicho artículo señala que sólo las autoridades competentes pueden dar dicho permiso para que los dueños de la vivienda hagan las modificaciones a las casas, pero eso se tiene que ver con el INAH, que es la instancia que regula este tipo de permisos", explicó.



En entrevista concedida el pasado mes de diciembre por José Luis Perea González, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), detalló que en Hermosillo existen alrededor de 300 edificios históricos, de los cuales el 90% son de propiedad privada y corresponde a los dueños realizar acciones de restauración.



Aunque en el sector Centro de la ciudad se observan construcciones antiguas derrumbadas o deterioradas, aclaró, en su mayoría son las correspondientes al siglo XX y no son consideradas históricas.



Informó que en el caso de edificios históricos construidos a principios o antes del siglo XX es necesaria una licencia del INAH para cualquier modificación.



"La labor que hace el INAH es poder apoyar, asesorar, dictaminar, acompañar la realización de los trabajos de restauración y conservación de todo este universo de monumentos históricos", aseguró Perea González.