Están cansados de los baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal estado de las calles es la principal queja de vecinos de la colonia Olivares, pues afirmaron que los baches y el azolve acumulado, afectan la buena imagen de la colonia.



A pesar de tratarse de una zona tranquila y con pocos problemas de inseguridad, habitantes de esta colonia, ubicada en el sector centro de la ciudad, manifestaron que hay otros problemas que causan la molestia de los colonos.



"Es tranquila la colonia, como en todos lados hay robos y vagos, pero no está tan feo como en otras partes, aquí el problema es que las calles se ven muy sucias, están llenas de hoyos y de tierra", dijo el señor Mario.



Los residentes del sector comentaron que pocas veces acude personal del ayuntamiento a bachear las calles, y si lo hace es en las rúas principales como José Carmelo y Olivares, pero las demás vías lucen como campo minado.



"No bachean ni pasa la barredora, es un cochinero de calles, mucho polvo, la colonia es tranquila, se vive muy a gusto, pero se ve muy fea con las calles en ese estado", dijo la señora Tere.



Otro de los problemas que afectan a los habitantes de la Olivares es el alumbrado público, ya que en algunas calles no hay las suficientes lámparas para mantener las rúas iluminadas.



"No pasan muchas patrullas por aquí y si pasan es por algunas calles nomás, no hay muchos robos, pero sí están las calles muy oscuras a veces y vale más no andar por algunas calles", recalcó.