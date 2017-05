De área deportiva a a déposito de desechos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un depósito de basura y animales muertos, así describieron colonos el lugar que ocupa una esquina a un costado de una cancha de futbol en la colonia Choyal, mencionaron que los olores se han vuelto insoportables.



A los alrededores de esta cancha ubicada en la esquina de las calles Manuel M. Diéguez y Francisco Carreón, la banqueta ha sido utilizada como basurero clandestino, lo que ha provocado grandes molestias entre vecinos.



"Las banquetas se usan para tirar basura, lo peor del caso es que son los mismos vecinos lo que hacen eso, ahí en la esquina de la canchita es un cochinero, hasta animales muertos tiran", dijo Rodrigo Ulloa.



Los vecinos mencionaron que en ocasiones los camiones recolectores de basura no se llevan todo tipo de desechos como ramas, por lo que algunas personas optan por depositarlos en otros lugares.



"Cuando pasan los de la basura no se llevan todo, en la esquina está una bolsa grande de basura que lleva más de un mes y no se la llevan, la misma gente la mueve a esa banqueta y es un cochinero", agregó.



Además de hacer un llamado a los vecinos a mantener limpia la colonia, los residentes de la zona solicitaron a las autoridades para que los recolectores de basura se lleven todos los desechos.