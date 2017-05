Afecta hoyo a automovilistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hoyo profundo que surgió tras el registro de fuga de agua potable, afecta el tránsito de automovilistas que regularmente pasan por la calle Camelia y Carlos Caturegli, en la colonia Luis Encinas.



El gran bache que contempla una dimensión de más de un metro de ancho, repercute en la normal circulación de vehículos y la línea 10 del transporte urbano que diariamente pasan por el lugar.



Octaviano López, comerciante, señaló que la fuga tenía hasta seis meses de existencia y entre los mismos vecinos del lugar optaron por arrojar tierra en el hoyo para evitar mayores afectaciones a los automovilistas.



"Sí vinieron a arreglarla hace como uno o dos meses pero volvió a salir y se originó el bache y así ha estado siempre".



"Es pasada de camiones y muchas veces no se pueden orillar para ningún lado porque prácticamente el hoyo está en medio de la calle".



Alondra Cabrera, vecina, solicitó mayor atención a las calles de ese sector de Hermosillo pues el registro de baches es un problema latente en esa comunidad.



"Me gustaría que se enfocaran al problema en el caso de este bache y no es el único porque en toda la colonia hay bastantes".