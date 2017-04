No multarán por ir en cajas de los pick up

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No se aplicará una sanción a las personas que vayan a bordo en las cajas de vehículos tipo pick up durante las vacaciones de Semana Santa, pero serán bajadas de éstas para tomar transporte público, informó la directora de Tránsito Municipal, Jannette Elena Pérez Morales.



En el punto de satélite dos, señaló, se llevarán a cabo estas revisiones y quienes estén viajando en dicha parte del carro tendrán que tomar un camión hacia La Costa, esto como una medida para evitar accidentes fatales.



La multa para quienes viajan en la parte trasera de los carros tipo pick up es regularmente de 5 Unidades Medidas y Actualización (UMAS), es decir 377 pesos.