Tienen varios meses batallando con fugas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Varios meses tienen batallando los habitantes de la colonia Hacienda Los Alcatraces, debido a fugas de drenaje constantes en algunas calles del sector, por lo que piden a la autoridad correspondiente rápida solución.



Los vecinos del Sur de Hermosillo se quejaron de los malos olores que día y noche se respiran, en especial en las calles Las Palmas y Lirios, donde se ubica un registro de drenaje justo a un lado de una casa hogar para adultos mayores.



Cinthia Guadalupe Damián, quien reside en la colonia desde hace más de un año, comentó que desde que llegó a vivir en esa zona, los colapsos del drenaje han sido constantes y aunque personal experto acude a repararlos, la situación sigue igual.



"Los del agua vienen deoquis porque es una peste insoportable, ya no aguantamos, más ahora que la temperatura está aumentando, con el calor no se puede ni respirar, ni venir a la tienda puedo ya de tanto que apesta", dijo.



La reportante destacó que no es el primer colapso que se presenta, sino que a diario brota una fuga distinta y la mayoría son de drenaje, por lo que algunos otros denunciantes mencionaron que desde hace alrededor de 15 años que algunos viven a los alrededores, y el deterioro en la red de drenaje siempre ha estado.



"Lo único que pedimos es que se deje de tirar el agua, en la esquina (calle Lirios) va y se estanca y es un mosquero a parte, acaban de pavimentar hace como dos años y no se me hace justo que se deteriore por el agua", apuntó Esther Guerra.