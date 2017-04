Gilberto gana a pulso beca de Unilíder y EL IMPARCIAL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gilberto Alejandro Morales Lucero, estudiante de Cbtis 132 fue el ganador de la beca del 100% para estudiar en Universidad Unilíder, premio que otorgó EL IMPARCIAL en el marco de su 80 aniversario.



En esta convocatoria donde participaron cerca de 500 jóvenes del Estado, Gilberto Alejandro Morales resultó el ganador absoluto de esta beca para toda la carrera.



Personal de EL IMPARCIAL y la Universidad Unilíder acudieron al Cbtis 132 a entregar un reconocimiento y la noticia a Gilberto de que resultó el triunfador, ante la presencia de sus compañeros y maestros.



Su historia de vida, las ganas de salir adelante y la dedicación en la escuela, fueron los aspectos principales que el comité consideró para elegir al joven de 18 años como acreedor de esta beca para estudiar la Licenciatura en Derecho.



Conocido por sus compañeros como "el cantante" Gilberto acude a diario a la preparatoria con su guitarra para deleitar a sus compañeros con su voz, recorriendo los pasillos y vendiendo frituras de maíz y burritos que él mismo prepara para apoyar al sustento del hogar.



A pesar de las dificultades que él y su familia conformada por tres hermanos menores y su papá, han enfrentado, juntos han podido salir adelante, con trabajo y esfuerzo para lograr uno de sus objetivos: Estudiar la universidad.



Presenciar la muerte de su madre a causa de dengue hemorrágico, fue un golpe que Gilberto enfrentó y del que sacó todas las fuerzas necesarias para ser un ejemplo para sus hermanos y un apoyo para su padre.



"Mi madre falleció hace dos años de dengue hemorrágico, estaba embarazada y a la niña lo pudieron salvar, es un golpe que te hace sacar más fuerzas y madurar más rápido para que veas distintas las cosas de la vida", comentó el joven.



AL QUE MADRUGA



A diario Gilberto inicia su día desde las 04:30 horas, para acudir a una tortillería a adquirir frituras que después vende en la escuela, además de burritos que prepara junto con su hermana Silvana.



Después de asistir a clases, el joven trabajaba por las tardes como cocinero en una palapa de mariscos que recién cerró y por las noches realiza tareas y acude con sus hermanos al supermercado para comprar la despensa del día siguiente.



"Cada quien tiene su rol en la casa, en la noche hacemos tarea y vamos al mandado a comprar los insumos para el otro día para los burritos y terminar las tareas, bien cansado... para luego dormir 6 horas y recargar las pilas para el día siguiente", dijo.



LE ENCANTA LEER



Además de su gusto por la lectura y la escritura, Gilberto Alejandro canta y toca el bajo sexto, el tololoche, la guitarra y el acordeón, por lo que los fines de semana trabaja en distintos grupos sierreños, aunque dice que prefiere la música romántica.



Desde los 12 años ha sabido que se dedicaría a algo relacionado con las ciencias sociales, en ocasiones acude a la Universidad de Sonora a leer libros de Filosofía, Antropología, Historia y fue así que se enteró de la convocatoria.



"Estaba en la biblioteca de la Unison estaba leyendo y vi a un señor mayor que tenía un periódico y vi que decía ‘Beca de EL IMPARCIAL 100% con Unilíder’ y mandé un escrito de una cuartilla con la esperanza de a ver si funcionaba".



Luego de enterarse que quedó dentro de los 10 finalistas, Gilberto sabía que era una oportunidad que no podía desaprovechar y a cada parte que iba pedía que votaran por él en el portal de EL IMPARCIAL.



Recorriendo salones, subiéndose a los camiones, en eventos de trabajo y gracias al apoyo de amigos, compañeros y familiares, Gilberto logró alcanzar cerca de cuatro mil 500 votos que lo llevaron a competir en la etapa final que consistía en una entrevista con un comité de Unilíder.



Juan Gilberto Morales Hurtado, papá de Gilberto, platicó que a pesar de los obstáculos que ha pasado su familia, su hijo mayor ha logrado ser un apoyo incondicional para él y sus otros tres hijos, pues nunca se deja caer.



"Él ha tenido mucha fuerza para demostrarnos que sí se puede, es lo que su mamá le enseñó, es una chispa, es un joven muy audaz, tenaz en lo que hace, le encanta cantar, escribir, leer, es muy buen joven, con un carácter muy sembrado, muy fuerte".



La maestra Emma Alicia Ayala Contreras, directora general de Unilíder, platicó que desde el momento que conoció a Gilberto, supo que era un muchacho entusiasta que podría encajar en el perfil de estudiantes de esta universidad.



"Fue una entrevista fuera de serie, es una lección de vida lo que nos está dando Gilberto, es un joven entusiasta que a pesar de que cuando él tiene 15 años fallece su mamá asume una responsabilidad, tiene varios trabajos, además en lo académico es buen estudiante", mencionó.



El 60% del puntaje final para definir al ganador correspondían a la votación y el 40% a la entrevista, Gilberto participó con cerca de 500 jóvenes sonorenses y resultó ganador.



Gilberto Alejandro iniciará el próximo semestre la carrera de Derecho en el edificio histórico de la universidad Unilíder y aseguró que aunque no será fácil no desaprovechará esta oportunidad para ser un gran abogado.



"Soy consciente de que no va a hacer fácil", expresó, "pero lo bueno no es fácil, hay que trabajar porque si no lo haces no va a dar resultados, es la única manera que puedes lograr tus objetivos".