Avanza modernización de paradas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 50% de avance se tiene en las ocho paradas de camiones que se construyen en bulevar Luis Encinas, José María Morelos y Solidaridad, señaló el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.



Miguel Ángel Córdova Flores explicó que la estructura metálica de las paradas se está realizando en talleres, por lo que se espera que estos trabajos iniciados en noviembre del año pasado finalicen este mes.



Mejora de las banquetas, instalación de señalamientos verticales, arborización, alumbrado público con paneles solares, además de conexión Wi-Fi, son los elementos con los que contarán las nuevas paradas.



“Estamos hablando que en una son más de 100 metros lineales de modernización e imagen urbana”, comentó.



Sobre la queja de Vigilantes de Transporte por el alto costo de dichas obras, dijo que no solamente se trata de la instalación de las paradas, sino también de la modernización del área, como en la calle Rosales.



“Incluye todo lo que es imagen urbana, por lo que no estamos hablando solamente de una parada de camión, obviamente una parada no va a costar tres millones y medio de pesos”, indicó.



Córdova Flores manifestó que la empresa que ganó la licitación fue la que obtuvo mayor puntuación.