Reportan socavón en El Mariachi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un socavón de aproximadamente 30 centímetros de longitud reportaron los vecinos de la colonia El Mariachi, y temen que el hoyo siga creciendo y ocurra algún accidente.



A través de las redes sociales de esta Casa Editorial fue por donde se denunció de forma anónima el desperfecto ubicado en la esquina de las calles Niños Héroes y Ramírez, casi en el área Centro de Hermosillo.



Felipe Mendívil, habitante en la colonia desde hace más de 14 años, comentó que varias veces los vecinos han reportado el socavón que se formó a raíz de que se hicieron reparaciones en la red de drenaje, pero al parecer no quedó bien.



"Ya tiene mucho tiempo esa situación, hace como dos meses vinieron a arreglar el drenaje y dejaron todo mal, varios vecinos ya lo han reportado, pero ni siquiera han venido a revisar, hasta que no ocurra algún accidente", dijo.



No sólo los accidentes de tránsito es lo que temen los reportantes, sino que en la colonia viven personas de la tercera edad y por accidente pueden resbalar hacia el orificio y sufrir alguna lesión.



Jesús Adolfo Noriega platicó que personalmente se ha encargado de rellenar el hueco que se ha estado formando después de la reparación que se realizó anteriormente en el lugar, ya que en muchas ocasiones ha reportado la situación ante las autoridades y no se ha hecho nada al respecto.