Es doña Mercedes un gran ejemplo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La edad no importa si las ganas de seguir adelante son más grandes, como en el caso de la señora María Mercedes Zambrano, quien a sus 74 años de edad no deja de trabajar.



Su caminar es lento al igual que sus movimientos de brazos, su rostro refleja una vida recorrida pero su sonrisa dice que es feliz con lo que hace y con lo que Dios le ha dado.



A pesar de que muchas personas de su edad ya están jubiladas, ella trabaja como paquetera en un supermercado, dura alrededor de cinco horas de pie, algo que la cansa mucho, pero por sacar adelante a dos de sus nietos, el dolor de piernas y pies lo vale.



Doña María Mercedes siempre ha trabajado, primero para sacar adelante a sus 12 hijos y darles estudios, después para mantenerse, pues su esposo murió hace ocho años y ahora para que sus nietos, que quiere como hijos, hagan una carrera universitaria.



"Ahorita tengo catorce años como paquetera y antes era vendedora ambulante en el Parque Madero, vendía duros, cacahuates, elotes y raspados.



"Tengo una ayuda del 70 y más, pero necesito trabajar porque no me alcanza, yo le doy dinero a mis nietos para los camiones y lo que ocupen de la escuela, sé que es un sacrificio muy grande, pero quiero que tengan una mejor educación que la mía", comentó.



ES UNA DISTRACCIÓN



Se siente muy bien de poder trabajar aún, agregó, y de mantenerse de pie porque eso es una distracción para ella.



Hace nueve meses el dolor invadió por completo a doña María al morir de cáncer una de sus hijas.



"Desgraciadamente le pasó esto a mi hija que apenas tenía 39 años de edad y dejó a un niño de 15 años y uno de 11 años, lo bueno que otro hijo mío se está haciendo cargo de ellos y los tiene en la escuela", contó.



Doña María Mercedes dijo que con todo y las adversidades que ha tenido que pasar es muy feliz de tener salud y una familia grande y bonita.