Rodean baches al Mercado No. 2

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Comerciantes y usuarios del Mercado Municipal No. 2 se quejaron del mal estado en que se encuentran las calles en el área de los locales comerciales y sus alrededores, y piden a las autoridades la reparación de las mismas para seguridad de todos.



Baches de gran tamaño y asfalto desgastado es lo que se puede encontrar en un área perimetral que abarca tres de las calles más transitadas en el área del mercado, ubicado en la colonia Balderrama.



Las calles más afectadas se encuentran dentro del perímetro cuadrado que abarcan las calles Mendoza, Monteverde, Eduardo Léver y 12 de Octubre, en las que están también las calles Alberto Gutiérrez, 14 de Abril y Rafaela Rodríguez.



Esta última es una de las más reportadas, ya que los comerciantes del lugar comentaron que desde que se recarpeteó, hace poco más de 2 años, personal municipal ya no se ha vuelto a parar, ni siquiera a rellenar los baches que con el tiempo se formaron.



"En lo que parcha el Ayuntamiento los baches, luego vuelven a aparecer, hace como dos años que sí trabajaron toda la calle, pero otra vez se puso así al poco tiempo; los clientes se quejan mucho porque se les ponchan los carros y ya no quieren venir", expresó Reyes Alberto Yépiz, empleado de un comercio.



Algunos usuarios comentaron que es muy incómodo asistir de compras a un lugar y que no se pueda disfrutar, más cuando no se puede ni caminar sin el riesgo de caerse o que el vehículo sufra algún desperfecto.



"Aquí adentro del mercado hay baches, ahí donde está la taquería en la 12 de Octubre está un ‘bachesote’, está muy feo; el otro día patinó un pick up y me regresó una piedra al vidrio, casi me lo quiebra y ahí nadie me lo va a pagar, está horrible, si caminas por ahí es imposible", opinó la clienta Lupita López.



Habitantes de la colonia aseguraron que la mayoría de las calles de la Balderrama se encuentran destrozadas, y que a pesar de las peticiones que los vecinos han realizado para la reparación de las mismas no reciben respuesta.