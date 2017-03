Constantes fugas agobian a vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Proliferación de moscos y deterioro de las calles es lo que atraen consigo las fugas de agua y drenaje que a diario brotan en la colonia Primero Hermosillo, en especial la que se encuentra sobre las calles Leandro Valle y Solidaridad.



Vecinos de la colonia localizada al Norte de Hermosillo manifestaron su inconformidad ante la fuga que desde el pasado jueves "apareció" en ese lugar, pero aseguran que no es la primera vez que se batalla con ese problema.



"Ya estamos hartos, apenas salió el jueves y ya es un cochinero, no podemos ni pasar por la calle, luego se juntan muchos moscos, ya viene el verano y otra vez a batallar con el dengue", expresó María Leonor Vera.



La residente en la colonia desde hace varios años dijo que personal de Agua de Hermosillo sí acude a arreglarla, pero se tardan mucho en atender el llamado, y duran más en repararla que la fuga en volver a salir.



Luis González, habitante en la Primero Hermosillo desde hace 20 años, comentó que tanto la red de drenaje como la de agua potable siempre han tenido problemas, ya que la colonia en sus inicios fue una invasión y las instalaciones fueron de mala calidad.



"Al parecer instalaron puras baratijas porque a cada rato se revienta la tubería, y no nada más en esta calle sino en todas las de este lado de la ciudad, porque como aquí empezó como invasión pues no le pusieron mucha atención, y los fregados somos nosotros, por eso ni las calles pavimentan", externó.