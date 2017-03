Nombran a "Shunnet" Hermosillense Distinguido

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por trascender en la sociedad sonorense a través del periodismo en el género caricatura, Jesús Ernesto Duarte Escobosa fue nombrado ‘Hermosillense Distinguido’, por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Hermosillo.



Acompañado de su esposa e hijos, así como amigos allegados y compañeros del sector empresarial, el caricaturista político recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 45 años.



"Shunnet", como es mejor conocido, se ha dedicado a plasmar la noticia más importante del día en un dibujo, pero también ha destacado por cartones sobre temas sociales, deportivos y de espectáculos.



Duarte Escobosa manifestó sentirse honrado por recibir el reconocimiento de la Canaco Servytur Hermosillo, presidida por Miguel Ángel Figueroa Gallegos, en donde participa como consejero desde hace más de 30 años.



"Me siento muy honrado y muy orgulloso. Se reconoce mi trabajo de tantos años haciendo caricaturas políticas, desde 1972 a la fecha, y además estoy agradecido con Dios por haberme dado este don", subrayó Duarte Escobosa.



Explicó que esta labor dio inicio gracias a su gusto por el dibujo, y que luego de observar cómo era el trabajo de los caricaturistas de varios periódicos, se inclinó por ser colaborador en la prensa escrita.



"En EL IMPARCIAL tengo 38 años. En algún momento, decidido, me incliné por colaborar con periódicos y empecé a ver que existían otros caricaturistas, de alguna manera traté de imitarlos hasta que logré que me contrataran", detalló.



PENDIENTE DE LAS NOTICIAS



"Shunnet" puntualizó que para realizar su trabajo está pendiente de todas las noticias que surgen día a día, lo que le permite realizar el cartón y plasmar en él aquella que más haya sobresalido.



"No sé qué tanto merezca este reconocimiento, pero lo acepto con mucho honor", precisó el caricaturista a los presentes, respecto al nombramiento como ‘Hermosillense Distinguido’.



La idea de este reconocimiento surgió dentro del consejo de la Canaco Servytur, donde uno de los integrantes lo postuló y a través de una votación de consejeros, ex presidentes y el actual líder, se tomó la decisión de condecorarlo.



En el evento se llevó a cabo la colocación de la fotografía de "Shunnet", en la sala de ‘Hermosillenses Distinguidos’, de la Cámara Nacional de Comercio en la capital del Estado.