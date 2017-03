Jennifer: "Capturada" por la fotografía

Cursar la materia de fotografía en la preparatoria llevó a Jennifer Guillén Cabrera, originaria de Navojoa, Sonora, a convertirse en fotógrafa.



A los 18 años comenzó a practicar con una cámara digital básica y nunca se imaginó que su pasión por la fotografía la llevaría a conocer distintos lugares tan pronto y tan rápido: Actualmente se encuentra en Costa Rica.



Jennifer se especializa en fotografía social y disfruta la interacción con las personas, conocer gente nueva, escuchar sus historias y capturar ese momento de felicidad que forma parte de ellas.



"Siempre hay un clic de confianza entre el fotógrafo y el cliente, y eso me agrada. He conocido bastantes familias de diferentes países y cada una de ellas dejan grabado algo. Me gusta cómo ellos aprecian y valoran lo que es una fotografía en sí; me ha pasado que parejas ven sus fotografías y empiezan a llorar de emoción o alegría, ya que la foto les causó tanta nostalgia que volvieran a ese momento en el que fue capturada", comparte.



Considera que para lograr destacarse es necesario tomar las decisiones sin pensarlo demasiado y sin miedo. Ha sido una oportunidad para encontrarse a sí misma.



Su motivación e inspiración siempre ha sido su familia, tener más historias que contarles y mostrarles los momentos y lugares que captura a través de la cámara.



Se define como una mujer luchadora, decidida y positiva en sus palabras y acciones a lo largo de su trayectoria.