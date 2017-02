Genera polémica al tener 12 perros en su vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de contar con varias denuncias por parte de sus vecinos al contar con 12 perros como mascotas, la señora Esperanza Flores Castro, de 80 años, asegura cumplir con los reglamentos para mantener en su hogar situado en la colonia Casa Blanca a los caninos.



La hermosillense relató que la mayor parte de su vida la dedicó a la Universidad de Sonora, donde trabajó por 50 años ininterrumpidos en áreas como biblioteca y rectoría, y que al finalizar sus labores, terminó por quedarse sola en su hogar al no poder ser madre, por lo que decidió acompañarse por sus perros.



"Vivo sola y hay veces que me voy y ellos cuidan la casa, los tengo hace como tres años más o menos y fueron creciendo, son muy obedientes, en la ‘Uni’ trabajé en rectoría, luego en servicios escolares, luego en el museo luego en biblioteca central de la Universidad y me quedé sola", comentó.



A pesar de que sus vecinos han denunciado que el tener tantos perros es insalubre, ella dice contar con las medidas necesarias para poder tenerlos en su casa.



A pesar de contar con las normas necesarias, un vecino que prefirió guardar el anonimato, dijo que es molesto el aguantar los olores que generan tantos perros, y que además estos siempre se muestran peligrosos al ser muy "bravos" con la gente que pasa cerca de la vivienda.



No hay límites para tener perros: Pata de Perro



El reglamento municipal no estipula algún límite de perros que se permita tener dentro de un hogar mientras se puedan mantener en condiciones higiénicas y a las condiciones que estipula la ley, explicó Carolina Araiza Sánchez, coordinadora de la asociación protectora de animales “Pata de Perro”.



“El artículo 12, en varias fracciones como la 3, 4, 9 y 11, habla de cuidados de perros y condiciones bajo el resguardo de una persona”, mencionó, “se específica que los tengan en un área debidamente adecuada para ellos, que le des atención veterinaria que necesitan, alimentación, necesidades de su especie”.



“Si son muchos animales y las condiciones no son adecuadas ni higiénicas, si no se les prevé atención veterinaria, ni alimentos, ni desparacitación, ahí se tiene que investigar, ni tampoco los perros deben estar en vía pública”.



Puntualizó que en caso de no tener a las mascotas dentro del domicilio y/o causar afectaciones a los vecinos, las sanciones pueden oscilar entre los 10 hasta los 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la situación.



“Es muy fácil para la gente pedirle al Centro de Atención (Canina y Felina de Hermosillo), que pase por ellos pero los perros no tienen la culpa, hay que darle la responsabilidad al dueño independientemente que sea mayor o no, alguien debe estar responsabilizado”, agregó.