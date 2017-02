Registra Marlene notable mejoría

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que los médicos no le han diagnosticado la enfermedad a Marlene Guadalupe, su familia sigue luchando por averiguarlo y dándole el apoyo que necesita.



La pequeña de 8 años de edad va a terapias al CRIT Sonora y el avance que ha tenido es muy notorio, pues ahora ya habla e interactúa.



Su mamá Nidia Yamileth Córdova es muy optimista y en los próximos meses espera saber cuál es la discapacidad que tiene su hija.



"Gracias a Dios mi hija ha tenido un avance notorio y más ahora con su hermanito porque ahora se pelean y eso para nosotros es mucho porque antes ella no hacía nada".



"Cuando tienen a un niño con discapacidad aprendes a vivir el día a día, no te mortificas por lo que va a pasar mañana ni más adelante, dejamos que todo fluya, trabajamos el día a día sin saber lo que mi niña hará hoy o mañana y de eso se trata, de aprender junto con ella", comentó.



Yamileth Córdova dijo sentirse muy optimista de las oportunidades que le brindan a su hija con terapia de lenguaje, sicomotríz, de lenguaje, intelectual y apoyo pedagógico.



En los próximos meses la pequeña Marlene Guadalupe Cota Córdova será enviada a Arizona a una clínica de enfermedades raras con la finalidad de darle un diagnostico a su enfermedad y así tratar su padecimiento.