Dejan basura regada sobre la calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un basurero se está convirtiendo la banqueta de la calle Israel, entre bulevar Navojoa y Altos Pirineos, en la colonia San Bosco.



Gerardo Gómez Ballesteros, quien radica en el área, señaló que el problema incremento desde las festividades decembrinas del 2016 cuando personas de aspecto indigente comenzaron a arrojar desechos en el sitio.



"Nunca había estado tan sucio más que cuando se crecía la maleza pero hasta ahí, ahora da muy mal aspecto y huele muy mal".



"Por aquí pasamos todos los que vivimos en la colonia, por más cerca que vayamos necesitamos pasar por aquí y no nos queda de otra más que aguantar".



Damián Cázares, comerciante del sector, señaló que se requiere constante servicio de limpieza en el área y pide un llamado de atención de las autoridades competentes a los ciudadanos que arrojan la basura en el sitio.



"Ya van dos veces que se atreven a tirar perros muertos y no podíamos ni respirar porque era unapeste tremenda. Necesitamos que multen a los que tiran la basura y que estén pendientes para que ya no lo vuelvan a hacer".