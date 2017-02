Buscará favorecer en Unison innovación y desarrollo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La experiencia en el manejo de instituciones, relaciones laborales y gestión de recursos, son la principal fortaleza que destaca Juan Bautista Lagarda Muñoz en su aspiración a la Rectoría de la Universidad de Sonora.



El académico del Departamento de Medicina, quien se define a sí mismo como un conocedor del ámbito universitario, aseguró que su propuesta es diferenciada de la del resto de quienes participan en la contienda por el cargo.



Expuso que la Unison, centro de educación superior con mayor población estudiantil y académica en el Estado, es una institución de alta complejidad para su administración, y es bajo esta misma óptica que se debe visualizar para encontrar soluciones.



"Necesitamos nosotros tener una serie de propuestas que sean congruentes con el momento actual y con el que sigue", apuntó.



En ese sentido, el aspirante mencionó que el centro de su proyecto consiste en tener una administración eficiente y eficaz, además de un marco jurídico apropiado para favorecer la innovación y desarrollo permanente de la Universidad.



Argumentó que para la Máxima Casa de Estudios del Estado debe ser prioritario atender con mayor énfasis áreas emergentes del desarrollo como la industria aeroespacial y convertirse en la principal opción.



"Universidades y tecnológicos federales están ocupando un espacio que la Universidad de Sonora no ha sabido retener hasta ahorita por la falta de pertinencia de algunos de sus espacios", advirtió.



Lagarda Muñoz expuso que la institución requiere de un proceso de actualización, innovación y desarrollo en sus programas académicos, de tal manera que sus egresados cuenten con las competencias necesarias para aprovechar los espacios disponibles.



PRESUPUESTO



En lo que se refiere a los problemas presupuestales que ha tenido la Unison en los últimos años, destacó que se tienen que revisar y gestionar fuentes alternas de financiamiento, así como transparentar el uso de los recursos.



Afirmó que, para ello, su experiencia en la captación de ingresos estatales y sobre todo federales para organismos públicos le permitirá tener más opciones para la institución para corresponder a lo que los mercados laborales requieren.



"La OCDE recomienda a la Universidad de Sonora en particular alinear las políticas institucionales educativas y los programas de investigación con las demandas de la economía del Estado. No puede estar más claro, es un diagnóstico externo", puntualizó.



SINDICATOS



Y en el aspecto de las negociaciones de la administración universitaria con los sindicatos, recalcó que ofrece a la Universidad su conocimiento en relaciones laborales para que ambas partes sean favorecidas.



"Me ha tocado hacer negociaciones exitosas para bien de los sindicalizados en todo el sistema nacional, en este caso, del Seguro Social. Esas son fortalezas con las que tiene que llegar a una administración, un liderazgo apropiado para sacar adelante a la Universidad", prosiguió.



Pero sobre todo, Juan Bautista Lagarda manifestó que quien encabece los esfuerzos de la institución en los próximos años debe tener un proyecto incluyente y rodearse del equipo de trabajo más extraordinario.



"Conmigo debe haber personas que teniendo discapacidades puedan desempeñar todos los puestos que sean necesarios, por una parte", expresó. "Y por otra, tienen que revisarse todas las necesidades para que todo el mundo esté incluido en el proyecto de la Universidad de Sonora de diferentes formas".