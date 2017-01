Arriban manifestantes al Centro de Gobierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Teodoro Borbón

Diferentes sindicatos se suman a la protesta. Foto: Alma González

Una gran cantidad de manifestantes inconformes con el aumento en el precio de los combustibles arribó hace unos momentos a las instalaciones del Centro de Gobierno.Portando pancartas en rechazo al alza en los combustibles, invitaron a todos los ciudadanos a que se sumen a las protestas, ya que aseguran afectará a la economía de la población debido que los productos tendrán un aumento en los precios.Con la entonación del Himno Nacional de México, los manifestantes de "No al Gasolinazo Sonora" se apostaron en el Centro de Gobierno."El pueblo se cansa de tanta pin.. tranza, no más impuestos, no más impuestos" es el clamor de los miles de manifestantes."Sí se pudo, sí se pudo, somos muchos y queremos más, somos muchos y queremos más", agregan en su exigencias de no más alzas que repercuten en la economía, principalmente, consideran, de los más vulnerables.Más información en momentos...