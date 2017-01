Reportan calles en mal estado en la Cuauhtémoc

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El mal estado en el que se encuentran de las calles, aunado a las inundaciones de las mismas cuando se presentan lluvias, son el principal problema que señalaron tener los habitantes de la colonia Cuauhtémoc.



Algunos residentes del sector precisaron que además del exceso de baches en el asfalto, también tienen que lidiar con el problema del agua, pues cuando llueve se estanca e incluso ingresa a las viviendas.



María Teresa Nájera, una de las habitantes, manifestó que es la calle Calpulli la más afectada, ya que colinda con el Arroyo de las Víboras, por donde se supone tendría que fluir el líquido.



"Se supone que hace poco hicieron un arreglo en las calles para que el agua corriera hacia el arroyo", puntualizó, "sin embargo no funciona porque se sigue viniendo hacia las casas y se mete".



Expresó que las inundaciones ocurren cada vez que llueve y que a pesar de no ser de manera frecuente, la afectación resulta mayor debido a que se echan a perder muebles y artículos en sus hogares.



"Es un problema que necesitamos se tome en cuenta por las autoridades, porque los encharcamientos también son tan grandes que no dejan que los carros circulen, ni que las personas podamos caminar", añadió.



Francisca Álvarez, también residente en la colonia Cuauhtémoc, destacó que los arreglos al pavimento de las calles son una de las principales necesidades que tienen los colonos, pues se encuentra en pésimo estado.



"Hay muchísimos baches y es en todas las calles", acentuó, "los carros se descomponen o se dañan, los que caminamos corremos el riesgo de caernos, porque no sólo son hoyos, sino que tampoco cuentan con buena iluminación".



La señora agregó que las fallas en el alumbrado público son frecuentes, y que si eso se suma a los problemas que enfrentan como habitantes del sector, las autoridades tienen que poner los tres rubros mencionados como una prioridad para este año que está por iniciar.