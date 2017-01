Buscan Francisco y Fernando una nueva oportunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En busca de una segunda oportunidad se encuentran Francisco Javier, de 42 años de edad, y Fernando, de 32 años, quienes viven en una gasolinera abandonada, en la colonia Proyecto Río Sonora.



Pocas habrán sido las posibilidades que Francisco y Fernando han tenido en la vida, y aunque se conocen desde hace sólo unos meses, tienen en común las adversidades que han padecido a lo largo de su existencia.



Desde los 13 años de edad, Francisco Javier ha estado inmiscuido en el mundo de las drogas, y aunque varias veces ha tenido la oportunidad de regenerarse, ha recaído en el mal hábito, y no es por la falta de ganas de querer salir adelante, sino que el camino que ha tomado no ha sido el correcto, dijo.



"Yo probé las drogas de los 13 años, y sí he querido salir de esto, de hecho acabo de salir de un centro de rehabilitación, y deseo salir adelante, trabajar y tener una buena vida, vivir en una casa calientita, pero la vida me pone obstáculos que son difícil de vencer", expresó.



A diferencia de su compañero, Fernando inició en las drogas cuando tenía 20 años de edad, pero ambos se han dado cuenta que lo único que les causó el vicio es perderlo todo, al grado de vivir en la indigencia desde hace varios años.



"Yo sí tengo familia, pero lo perdí todo, y aunque ya no le hago a las drogas, pues prefiero quedarme así, sin darles molestias, lo único que quiero es una oportunidad, trabajar y vivir como los demás, nos cuidamos mucho para no meternos en problemas", externó Fernando.



Para subsistir, ambos compañeros se dedican al reciclaje y los escasos "trabajitos" que algunas personas los dejan hacer, pero la mayor parte del tiempo se alimentan de la comida que desechan en los contenedores de basura o de lo que la gente les ofrece.



Albañilería, cocina, jardinería y "todo lo que les pongan a hacer", son los oficios que ambos compañeros están dispuestos a realizar, y no pierden la esperanza de que un buen samaritano les eche la mano y no los juzgue por su apariencia o por las buenas o malas acciones que alguna vez tuvieron.