Salen adelante como pueden

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre aguas negras, contaminadas y sin ningún servicio público así viven colonos del Guayacán Final.



La falta de oportunidades les complica un poco más el día a día, pues en ocasiones no cuentan con dinero para comer, no hallan opciones laborales y conseguir dinero para frijoles o sopa se vuelve un calvario.



Las familias que habitan en esa zona literalmente viven como pueden, tienen muchas carencias, las cuales se reflejan en el rostro de cada niño, de cada madre de familia que busca botes para vender y así llevar alimento a su hogar.



Sus terrenos no están regularizados y han buscado cómo hacer posible eso, tener un pedazo de tierra para poder vivir un poco más tranquilos y forjar un patrimonio para sus hijos y no dejarlos desamparados.



Silvia Jara López tiene seis años viviendo en el Guayacán Final y una de las cosas que anhela es poder contar con servicios públicos porque ya con eso tendrían una vida sin tantas carencias.



"Uno tiene que hacer cosas para poder adaptarse a donde vive, mi esposo y yo construimos una fosa, hicimos un camino para que el agua con la que lavamos y nos bañamos se vaya a la supuesta calle que tenemos.



"Muchos se molestan porque aquí siempre hay agua estancada y a veces los caminos pues son intransitables pero no podemos hacer más, que más quisiéramos que tener drenaje, tuberías para que el agua se vaya por ahí, pero pues no es posible", comentó.



La cara de Silvia Jara refleja cansancio y ganas de salir adelante, no por ella, sino por sus hijos, porque quiere que tengan oportunidades de crecer en una sociedad en donde ellos puedan mirar hacia arriba y no para abajo como normalmente lo hacen.



Pies descalzos



En la invasión a diario se puede observar a niños descalzos, siempre con una sonrisa en el rostro, pero con ojos tristes y con sed de tener una vida mejor.



En épocas electorales o en temporada de frío las invasiones son a las primeras donde llegan los apoyos por parte de candidatos o sociedad en general, en el caso de la invasión Guayacán siempre llegan a donde está la calle Olivares, muy retirados de las familias del Guayacán final.



Juanita Noriega, habitante del Guayacán Final, contó que hay mucha gente de la zona que se aprovecha de lo que les regalan, de los apoyos que llevan porque los venden, a ella le ha tocado que lleguen los jóvenes vendiendo despensas.



"Nosotros no estamos esperando que nos regalen algo pero si alguien trae algo pues hay que aprovechar. Eso para nosotros es una ayuda extra pero casi no pasa aquí porque la gente no sabe que existimos.



"A eso súmenle que los caminos para llegar a nuestras casas están muy difíciles porque por aquí no pasan las máquinas raspando, no viene el Ayuntamiento, ni siquiera ellos han de saber que existimos", manifestó.



Los vecinos del Guayacán Final no cuentan con agua potable, es por ello que tienen toma clandestina y por semanas no cuentan con el preciado líquido.



Guadalupe Hernández vive con sus cuatro hijos, es madre soltera y hace lo posible por siempre tener comida, agua y luz en su casa, aunque eso signifique durar horas buscando apoyo.



"La verdad prefiero vivir sin luz que sin agua, con el agua pues hacemos todo y cuando los malandros cortan las tomas de agua nos perjudican porque uno hace lo que esté en sus manos para que a sus hijos no les falte nada", resaltó.



Las enfermedades



En la invasión las necesidades son grandes, cuando no es una persona discapacitada que requiere mucha ayuda son personas que tuvieron un accidente o se enferman de gravedad y la misma familia es la que tiene que sacar adelante.



María Laura Amarillas Soto es una adulto mayor que vive con una hija, sus nietos, un hermano y su padre, en total son 10 personas viviendo en un cuartito pero lo más difícil es apoyar a su hermano.



"Mi hermano tuvo una caída y se lastimó la pierna, se le abrió una herida y la tiene infectada, él es indigente pero pues es mi hermano yo tengo que apoyarlo y como pueda lo seguiré ayudando.



"Nosotros pues no tenemos mucho y tuvimos que agarrar una puerta de madera y se la pusimos a mi hermano para que la usara de cama, está sostenida por botes y le pusimos unas cobijas para que no esté tan dura", agregó.



Amarillas Soto dijo que los catalogan mal, pero no por vivir en una invasión son personas que viven de lo que les da la gente.



"Muchos creen que solamente estamos esperando a ver qué nos regalan pero no es así, uno desgraciadamente no ha tenido la oportunidad de otros, yo no pude estudiar y no pude darles estudio a mis hijos, no porque no quisiera sino porque no podía.



"Somos personas pobres, a veces no tenemos para los frijoles y menos para un pan, tenemos que organizarnos muy bien con los centavitos y cuando llegan ayudas pues es mucho aliviane", recalcó.