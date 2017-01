Atienden en Hermosillo convocatoria nacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante casi dos horas, más de 800 personas marcharon por las distintas calles del primer cuadro de Hermosillo hasta el Centro de Gobierno, en el Vado del Río, para manifestar su descontento ante el "gasolinazo".



A través de las redes sociales y de las distintas reuniones que el movimiento "No al Gasolinazo" ha organizado a lo largo de la semana, se convocó a una marcha pacífica para demostrar el descontento ante el aumento del impuesto a la gasolina.



Poco antes de las 09:00 horas comenzaron a llegar los activistas a la Plaza Emiliana de Zubeldía, de donde partieron en su recorrido que inició con un grupo de aproximado 200 personas.



Decenas de pancartas que expresaban la desaprobación al "gasolinazo", recorrieron las distintas calles del primer cuadro de la ciudad, la cual tomó dirección hacia el Oriente sobre el bulevar Luis Encinas, y virar hacia la derecha en la calle Matamoros.



Conforme los asistentes circulaban hacia el Sur, hasta la calle Serdán y dirigirse hacia el Palacio de Gobierno, cientos de personas se sumaron a la causa y decidieron corear las diversas frases que los protestantes en ese momento expresaron a todo pulmón.



Hasta esos momentos las autoridades municipales contabilizaron un estimado de 700 participantes, misma que aumentó al llegar a la explanada del Centro de Gobierno, a un costado del edificio Sonora.



Los gritos, la euforia y el desapruebo por la manera en cómo se ha administrado el País, fue la principal causa de la segunda marcha que se realizó en la capital de Sonora, según expresaron algunos miembros del movimiento "No al Gasolinazo".



A su llegada a la Plaza Zaragoza frente al Palacio de Gobierno y también cuando arribaron a la explanada del Centro de Gobierno, entonaron el Himno Nacional.



CULMINA EN VADO DEL RÍO



Aproximadamente una hora con 45 minutos fue lo que duró el recorrido que culminó en el Vado del Río, y estuvo resguardado desde antes de su inicio por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de Tránsito Municipal.



Felipe Negrete, uno de los líderes del movimiento, reconoció que la respuesta de los ciudadanos fue muy buena, e invitó a quien deseara unirse a la lucha pacífica hoy, a las 11:00 horas, en la gasolinera "El Faro", que se localiza en la salida Oriente, rumbo a Nogales.



Indicó que se aprovecharán los días de descanso para que más personas puedan unirse en la lucha y externen su sentir ante las reformas estructurales que el Gobierno Federal implementó y que entraron en vigor el pasado primero de enero.



"Y si me preguntas te diría que sería ‘a lo grande’ para la próxima semana", agregó, "porque es el momento cuando la gente está despertando, está sintiendo los golpes que les están pegando; gente maravillosa, ciudadanos pacíficos, que están luchando y demostrando el repudio a estas reformas".Por sexto día consecutivo la caseta de peaje de cobro a la salida a Hermosillo tuvo libre paso a los automovilistas, como parte de la protesta de los manifestantes del movimiento No al Gasolinazo.



Desde poco antes de las 09:00 horas llegaron los manifestantes con pancartas para tomar la caseta y dejar libre el acceso a todo auto en ambos sentidos.



"Mañana domingo (hoy)habrá una marcha que saldrá desde la gasolinera El Faro, será una cabalgata hasta la Emiliana de Zubeldía, será a las 11:00 horas.



"Aquí en la caseta cualquier persona es bienvenida y puede llegar y pedir una cartulina y apoyarnos, porque el gasolinazo nos afecta a todos por igual", indicó Manuela Romero, una de las ciudadanas que estaba en la caseta.



