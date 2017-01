Liberan casetas de cobro y planta Pemex en Sonora

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Grupos de manifestantes se retiraron ayer de las casetas de cobro de Esperanza (Ciudad Obregón), Magdalena de Kino y Agua Prieta, durante las movilizaciones en rechazo al alza del precio de la gasolina.En Ciudad Obregón, por lapso de casi dos horas se mantuvo el libre tránsito en la caseta de cobro de Esperanza que ya fue liberada por parte de los integrantes del Movimiento al Gasolinazo Cajeme, cuya movilización cumplió ayer seis días.Alrededor de las 10:00 horas, el contingente integrado por los ciudadanos inconformes acudieron a la caseta ubicada en la salida Norte de Ciudad Obregón y se quitaron del lugar alrededor de aproximadamente las 12:00 horas."Así como pidió el voto Enrique Peña Nieto , así le pedimos que dé marcha atrás a estos incrementos a los combustibles", expresó Rosendo Arrayales Terán, activista en la localidad.Luego de poco más de cuatro horas, un grupo de aguapretenses inconformes con el alza en el precio de la gasolina concluyó la protesta en la Aduana de México tras la toma por tercer día consecutivo, permitiendo el libre ingreso de vehículos procedentes de Estados Unidos.La Aduana de México estuvo tomada por el grupo de ciudadanos desde alrededor de las 14:40 horas, hasta las 19:00 horas, tiempo en el que los vehículos procedentes de Estados Unidos ingresaron libremente a México.Por segunda ocasión agentes de la Policía Federal hicieron acto de presencia y se reunieron en la zona peatonal de la Aduana de México, donde observaron la manifestación, sin tomar acciones.El grupo de ciudadanos que participó ayer en la manifestación, fue de cerca de 250 personas, el más grande que se ha formado en los últimos tres días en los que han emprendido acciones.En Magdalena de Kino liberaron ayer la caseta de cobro en la carretera a Nogales, mientras que en Santa Ana, algunas personas se han manifestado a orillas de la carretera.Una de las activistas en Magdalena de Kino indicó que tras permanecer por varios días bloqueando las instalaciones de Pemex liberaron totalmente el bloqueo de pipas que mantenían desde el martes pasado porque ya había desabasto.TOMANEn Guaymas, para que la Presidencia de la República no capte ingresos, los manifestantes que participaron en la marcha de "No al gasolinazo’, en Guaymas, acordaron no pagar impuestos.Al grito de "No al gasolinazo" se llevó a cabo la segunda marcha en contra el alza del 16% al combustible, impuesto por el Ejecutivo nacional.El contingente partió por la avenida Serdán, a la altura del Obelisco con rumbo a la Plaza de los Tres Presidentes, donde realizaron un mitin para manifestar sus inconformidades.Algunos comercios ubicados en la avenida Serdán optaron por cerrar sus puertas al ver acercarse los marchistas, para evitar saqueos o daños en sus propiedades, aunque en ningún momento hubo disturbios.Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Municipal realizaron rondines alrededor de la plaza de los Tres Presidentes para mantener el orden público.Ciudad Obregón.- Un subsidio de dos pesos acordó el Gobierno del Estado con los transportistas del Sur de Sonora en busca de evitar manifestaciones, huelgas o bloqueos por el alza de la gasolina y el diesel.Román González Cameros, uno de los concesionarios, señaló que el viernes pasado las autoridades estatales y las empresas operadoras mantuvieron una reunión donde llegaron a esta decisión.El subsidio arrancará de manera inmediata, dijo, aunque el problema es que al ser un recurso público debe ser utilizado a favor de la comunidad y no para fines privados.