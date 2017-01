Reciben un cálido obsequio de lectores de EL IMPARCIAL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una gran sonrisa en el rostro recibieron sus cobijas los hermosillenses en difícil situación económica que fueron beneficiados en la campaña "Cobertón 2016", organizada por EL IMPARCIAL.



En esta edición fueron apoyadas familias de las comunidades más humildes de Hermosillo como Arcoíris, Akiwiki, Las Peredas, La Caridad, Guayacán, invasión Altares, Lengüeta y Las Pilas, gracias a los donativos de los lectores.



Un invierno menos frío será lo que vivirán las madres y padres de familia que en compañía de sus hijos enfermaban por las bajas temperaturas registradas en la ciudad.



Con los brazos abiertos y ansiosos, los ciudadanos esperaban las cobijas que apartarían el fuerte frío que sienten en sus hogares construídos en su mayoría, de lámina o cartón que no logran protegerlos por completo durante el invierno.



Una de las beneficiarias, Rosa García Aguilar, vecina de Las Peredas, tiene a su cargo a cuatro nietos que le fueron asignados tras la caída de su hijo en las drogas.



La madre de familia relató que a pesar de las mañanas frías, diariamente recorre el basurón situado a un costado de esa comunidad para recolectar botes de aluminio, ropa y artículos de la basura para posteriormente venderlos y comprar el sustento alimenticio y así brindar al menos una comida diaria a los pequeños.



"Ahorita soy pepenadora, no me da vergüenza decirlo porque eso para mí es un trabajo, yo junto ropa y la vendo, junto ollas y sartenes, vendo fierro, cuando va bien pues hago tortillas de harina, nosotros no tenemos la dicha de comprar ropa o calzado en estas fechas".



La señora Rosa contó que prender una fogata y brindar agua caliente a sus ahora hijos, son las formas en las que intenta aminorar los efectos del fuerte frío que se siente en su sencillo hogar.



"No me da miedo (prender la fogata) porque estoy al pendiente de todo yo, a los niños les caliento agua en la noche me levanto a las 12 para darles agua caliente y que no tengan frío, además dormimos abrazados y todos juntos para que no se me enfermen tampoco".



Antes de finalizar el año y con los brazos abiertos, García Aguilar recibió el apoyo brindado por los hermosillenses que consistió en una gran dotación de cobijas y prendas invernales para sus descendientes que anteriormente solicitó.



FELICES



Dulce Bravo López, su esposo e hijos, fueron beneficiados con varias cobijas y agradecieron a quienes hicieron posible el Cobertón 2016.



"Con esto que nos donaron vamos a dormir muy a gusto, estamos muy felices y contentos de que nos dieran la oportunidad de pasar un invierno más calientitos, gracias a Dios existe gente tan buena, mil veces gracias", destacó.



El señor José Francisco Morales vive con sus hijas, una de ellas es discapacitada, son personas muy humildes que viven de lo que colectan, él quema cables para vender el cobre y las cobijas que los ciudadanos donaron les servirán mucho.



"Gracias a todos ahora sí vamos a dormir muy a gusto, la gente sí es muy buena, gracias por regalarnos estas cobijas, Dios los bendiga", manifestó.



¡MUY CONTENTOS!



En la invasión Altares los niños estaban felices de recibir las cobijas, gritaron y sonrieron sin parar de la alegría al recibir su cobija, sonrisas que se quedaron por varios minutos, algunos se acurrucaban y otros se arroparon en ellas.



Algunas señoras mayores lloraron de la felicidad en el momento en el que se les entregaron varios cobertores, ropa y calzado, ya que no cuentan con los recursos necesarios para poder comprar ese tipo de artículos y viven con una o dos cobijas por familia, por lo que pasan mucho frío.



También se brindaron cobijas a las personas más necesitadas que se encontraban pasando momentos difíciles a las afueras del Hospital General del Estado, HIES y a las orillas de las vías del tren situadas entre la colonia Las Amapolas y Café Combate.



Con gran éxito y apoyo de la ciudadanía hermosillense, Instituto Tecnológico de Hermosillo y el coordinador del grupo parlamentario del PRI; Epifanio Salido Pavlovich y las diputadas; Kitty Gutiérrez Mazón y Flor Ayala Robles Linares, así como el diputado David Palafox Celaya.



Como cada año los lectores de EL IMPARCIAL se unen a esta causa para enviar este cálido obsequio navideño a quienes lo necesitan.