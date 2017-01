Ampararse contra gasolinazo sí es viable, afirma Lorenzo Ramos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ampararse contra el alza al precio de las gasolinas es viable, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Ramos Félix, aunque la recomendación es interponer el recurso judicial de forma individual y no colectiva.



"(El amparo) animaría a mucha gente, porque es una garantía constitucional, es decir, es un instrumento de defensa constitucional que no puede acarrearte ningún perjuicio ni exponerte a un acto de violencia contra ti", consideró.



En diversos foros y ante el descontento social por el aumento al precio de la gasolina, organizaciones civiles han convocado a promover amparos contra el incremento y ya el primero, requerido por un ciudadano, fue aceptado por un Juzgado de Distrito de la Ciudad de México.



¿Y CÓMO SOLICITARLO?



Explicó que una persona tiene un plazo a partir de la fecha del acto reclamado, es decir, sí carga gasolina el 1 de febrero y solicita una factura, que funciona como comprobante, tiene 15 días hábiles para interponer el recurso de amparo ante un juzgado.



"Yo lo que diría es que se reúnan unos cinco o seis abogados especialistas en amparo para redactar un documento que vaya lo mejor argumentado posible, que pueda ser igual para todos y en función de eso presentarlo ante el juzgado", detalló.



A este documento se le deberá agregar la factura de gasolina con que se quiera reclamar el acto, así como documentos que prueben que quien presenta el amparo es el propietario del auto.



Agregó que el procedimiento para interponer el recurso no tiene costo y que puede llevar aproximadamente un año el litigio, el cual traería como beneficio para el demandante que se le apliquen los precios de la gasolina de diciembre de 2016.



Ramos Félix definió que el amparo se realiza sobre la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que fue modificada el año pasado en el Congreso de la Unión para ajustar el monto de precios para el usuario final de algunos combustibles.