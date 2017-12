Preocupa "basurero" en colonia Los Olivos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Grandes montañas de basura y escombro sobresalen de las ruinas de un predio ubicado en la calle Del Delfín, en la colonia Los Olivos, donde la suciedad ya se volvió una problemática fuerte, aseguraron vecinos.



La exagerada cantidad de basura se encuentra entre las calles Pitahaya Madura y Flor de Carrizo, y esto ha provocado que fauna nociva se críe en el lugar, así como la propagación de malos olores.



María Elena Huerta, vecina afectada, comentó que desde hace años el predio ha servido como basurero y últimamente ha fungido como baño público, generando malos olores.



"La gente se la lleva echándole basura y a eso agréguenle que se meten las personas a hacer sus necesidades; a veces es una peste espantosa que nadie la aguanta, imagínense la combinación de olores que es eso", mencionó.



Otro de los vecinos que respondió al nombre de Gabriel Montaño aseguró que al sitio llegan carros cargados de basura y escombro que depositan, y aunque han tratado de evitar esto, les ha resultado imposible.



"La basura esa vienen a echarla personas de otras calles de la colonia, yo he visto cuando se meten ahí a tirar basura, porque vienen carros llenitos de escombro y cochinero para tirar ahí y no le podemos decir nada porque luego se te vienen encima", afirmó.



Los residentes de la colonia Los Olivos esperan que pronto el predio sea limpiado en su totalidad por los dueños, pues aseguraron que ya no aguantan más la suciedad.