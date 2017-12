Regalar una mascota no es recomendable

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Regalar mascotas a los niños y niñas en esta Navidad no es recomendable, pues el cuidado de un ser vivo implica responsabilidades importantes que las familias no siempre pueden cumplir, afirmó Heriberto Ortega Ávila, presidente del Colegio de Veterinarios.



"La mascota no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidado, cariño y dinero, son responsabilidades importantes; cuando se va a adoptar a una mascota se hace con el conocimiento de que se requiere un compromiso y una inversión de tiempo y dinero", dijo.



Muchos de los animales regalados duranteestas fechas son los que al cabo de unos meses, luego de terminada la emoción que provoca tener una nueva mascota, acaban engrosando el total de perros y gatos en situación de calle al ser abandonados por sus dueños.



"Creo que hay una mayor conciencia, porque la gente ya sabe que es una responsabilidad muy grande; antes los niños pedían un perrito y allí estaba, sin dimensionar, pero ahora ya se platica con ellos sobre la atención que requieren", explicó Sharon Dennis, vocera de la agrupación de protección animal Comunidad Animalera Trabajando (COAT).



"Antes el perrito duraba de diciembre a febrero y después llegaba a las calles, lo regalaban o iba al Antirrábico, y ahorita ya no, porque ya hay más responsabilidad en eso", dijo.



En este tenor, el número de personas que venden mascotas en la vía pública ha disminuido drásticamente con la aplicación de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y la labor de concientización en la que se ha trabajado desde la sociedad civil, afirmó la vocera.



"Antes veías a la gente que vendía perros en Catedral, en las plazas y en centros comerciales, ahorita ya no se ve, porque ellos mismos ya están enterados de que está prohibido vender animales en la vía pública, porque ya se sabe que se está lucrando con los animales", concluyó.