Sugieren obsequiar juguetes didácticos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para evitar fomentar conductas violentas en las niñas y niños, autoridades de la Asociación Estatal de Padres de Familia hicieron un llamado a los papás y tutores a evitar regalar juguetes bélicos durante la temporada navideña.



El presidente de la agrupación, Cecilio Luna Salazar, exhortó a conseguir regalos que busquen incentivar el aprendizaje, deporte y que no propicien conductas no aptas para menores de edad, como lo son pistolas, tanques de guerra, granadas, videojuegos con contenido agresivo.



"Nuevamente es el llamado desde la AEPF no se les compren a los niños juguetes bélicos, obviamente la tecnología es muy buena pero a estas edades de nuestros hijos es mucho mejor algún otro juguete o volver un poquito a lo que nosotros tuvimos cuando fuimos niños", comentó.



Además, recomendó a los padres el evitar el uso excesivo de tabletas o smartphones en menores y buscar llevarlos a las áreas verdes como plazas o parques dentro de las colonias para que realicen actividad física y practiquen algún deporte.