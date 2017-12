Gasta mil 500 pesos al mes en medicinas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Aunque Raúl Beltrán Gracia fue sometido a varios estudios para obtener un diagnóstico hace un mes, en el Hospital General del Estado (HGE), todavía no recibe el resultado ni un tratamiento fijo, externó su cónyuge.



Ofelia Ríos Ramos puntualizó que su esposo tiene que tomar unas pastillas porque presentó problemas del corazón, según le dijeron los médicos, debido a una infección en el órgano.



"Va para un mes este tratamiento que le dieron de inicio, es para el corazón porque anda malo, le dijeron que tenía una infección y le pusieron un aparatito para diagnosticarlo; se supone que venimos por los resultados, pero dice que están muy ocupados", acentuó.



La señora indicó que durante varias semanas hablaron por teléfono al nosocomio, pero que la respuesta siempre era que estaban ocupados y que siguiera tomando las mismas pastillas, por lo que decidieron mejor acudir.



"Ahorita mejor vinimos y nos dijeron que si gustábamos podíamos esperar o que hablemos por teléfono si nos vamos", subrayó, "queremos saber qué va a pasar, que el doctor lo consulte para saber si va a seguir con ese tratamiento, nos dicen que eso dependerá del resultado".



Señaló que Raúl, de 50 años de edad, requiere unas cápsulas de Dabigatrán, un anticoagulante cuyo costo oscila entre los mil 500 pesos por caja, la cual contiene 30 unidades y le dura sólo 15 días.



"Como hemos podido las compramos, pidiendo apoyo, préstamos; porque el Seguro Popular no las cubre y el Seguro Social no las maneja, según lo que nos dijeron ahí, donde por cierto nos dieron la cita para el 20 de diciembre, como si la enfermedad esperara", enfatizó Ríos Ramos.



Comentó que su esposo únicamente presenta el padecimiento descrito, el cual podría causarle un derrame cerebral o un infarto, con lo que correría el riesgo de morir, por lo que pide el apoyo de los hermosillenses.



"Aquí le hicieron los primeros estudios, no quisimos quedarnos en el Seguro porque era mucho tiempo entre una cita y otra, aunque batallemos preferimos venir aquí; las pastillas no pueden esperar, esa es mi mayor preocupación", añadió Ofelia.



¡APÓYELO!



Para apoyar a Raúl Beltrán con medicamentos o recursos para obtenerlo, puede comunicarse al teléfono 6621036070, propiedad de su esposa Ofelia Ríos.