Se siente el calor de una gran familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un árbol navideño de estambre cuelga del techo de la Casa Hogar para Adultos Mayores Socorro de Alicia; la pequeña vivienda de los abuelitos está adornada para la ocasión y ellos esperan con ansias sus regalos.



Cosas sencillas como pantalones o una simple charla son sus deseos; los ancianitos entre ellos cuentan sus anécdotas y entre risas sienten una vez más el calor de una familia, digno de ellos.



Desde hace un año seis meses don Roberto Ordaz, de 70 años, vive en la casa hogar y dice sentirse muy a gusto al lado de sus compañeros, y desea dos pantalones talla 28.



"A mí lo que me gustaría para esta Navidad son dos pantalones color negro o azul marino, mejor azul marino oscuro, me gustan más, soy talla 28 ó 29 y de largo 31, los quiero para andar aquí, ojalá que sí se acuerden de nosotros y nos traigan unos regalitos", aseguró.



Un porta retrato grande con la foto de sus compañeros es el regalo ideal para doña Eliberta Pérez Castillo, de 86 años, quien desea recordar a todos sus amigos de la casa hogar.



"Me gustaría que me regalaran un porta retrato con fotos de mis compañeros, pero que sea uno grande y bonito, lo quiero tener para verlos y tener siempre un recuerdo de ellos, lo que sea es bueno porque nos conformamos con que nos vengan a ver", comentó Eliberta.



Los abuelitos agregaron que les gustaría también como regalo poder charlar con las personas, para compartirles sus experiencias de vida.



La directora de la casa hogar, Ana María Rascón Maldonado, afirmó que siempre los habitantes del asilo se encuentran contentos, pues en este lugar no hay cabida para la nostalgia ni la tristeza.